“นายกฯ”ตั้งคณะกก.กำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้า”พิพัฒน์”นั่งประธาน ถกนัดแรก 29 ต.ค. เล็งรวมศูนย์บริหาร Single Ownership

“นายกฯ”ตั้งคณะกก. ขับเคลื่อนกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้ว “พิพัฒน์”นั่งประธาน เตรียมประชุมนัดแรก 29 ต.ค.นี้ หาแนวทางบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวม ลั่นจบใน ม.ค. 69 ดันเร่งใช้จริง
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 352/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผู้อำนวยการสำนักงางานโยบายและแผนการขนส่งและจราจราจร (สนข.) ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในคำสั่งแต่งตั้งฯระบุว่า ด้วยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมีนโยบายสำคัญทีจะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับประชาชนชาวไทย ในด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดรายจายประชาชนในชีวิตประจำวัน อาทิ ค่าโดยสาร ค่าผ่านทาง เพื่อให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ให้กระทรวงคมนาคมเรงแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยให้มีผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบของคณะทำงานอย่างครบถ้วน
เพื่อศึกษา วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ตลอดสายและพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปให้เหมาะสม มีความยังยืน เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและไบกคให้เกิดภาระตองประมาณหรือภาระทางการคลังเกินความจำเป็น แล้วใหนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารถไฟฟ้าเพื่อลลลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1.พิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และกรอบอัตราคาโดยสารในการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราคาโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายดังกล่าว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2. พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของการดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย และพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปให้เหมาะสม มีความยังยืน เป็นประโยชน์สุดแก่ประชาชนและไม่ก่อให้เกิดภาระตองประมาณหรือภาระทางการคลังเกินความจำเป็น เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3.พิจารณาผลการศึกษาการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวม (Single Ownership) และแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินนโยบายฯ ในอนาคต เพื่อเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
4. พิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมลงทุน และสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดอัตราคาชดเชยจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาดังกล่าว และแนวทางในการเจจาแก้ไขสัญญาหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับแนวทางการดำเนินนโยบายฯ ในอนาคต เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
5. กำกับ ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ถึง 4 รวมทั้งรายงานความเห็นและผลการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
7. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรวมมือและสนับสนุนภารกิจในการดำเนินของคณะกรรมการ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน จะมีการประชุมครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 โดยมีวาระการพิจารณา แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าและแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวม (Single Ownership)
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะเร่งพิจารณาแนวทางเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้มีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติจริง จากนั้นจะใช้กับรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ต่อไป
สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีม่วง ที่มาตรการค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 หลักการก็จะขยายเวลาออกไปแน่นอน แต่จะมีการปรับรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น