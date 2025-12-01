บิทคอยน์ร่วงหนัก ล้างพอร์ตนักลงทุน 426 ล้านดอลลาร์ใน 4 ชั่วโมง แตะ 87,000 ดอลลาร์

ตลาดคริปโตฯ เผชิญ “คืนโหด” อีกครั้ง เมื่อแรงเทขายมหาศาลกดดันราคาบิทคอยน์ร่วงหลุดโซน 90,000 ดอลลาร์ ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 87,000 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนสายเก็งกำไรที่เปิดสถานะ Leverage เดิมพันขาขึ้น ถูกระบบบังคับขาย (Liquidated) กวาดล้างเม็ดเงินหายวับไปกว่า 426 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงยกแผง สะท้อนภาวะสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกกดดันอย่างหนัก
นักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เครื่องมือทางการเงินประเภท Leverage เพื่อหวังเก็งกำไรจากการฟื้นตัวของบิตคอยน์ ต้องเผชิญกับบทเรียนราคาแพงในวันนี้ เมื่อตลาดเกิดการพลิกผันอย่างรุนแรง
ข้อมูลจาก CoinGlass แพลตฟอร์มติดตามข้อมูลตลาดอนุพันธ์ชื่อดัง เปิดเผยตัวเลขความเสียหายที่น่าตกใจว่า ในช่วงระยะเวลาเพียง 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีสถานะซื้อ (Long Positions) ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีถูกล้างพอร์ตคิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท)
การล้างพอร์ตครั้งมโหฬารนี้ เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ราคาของ Bitcoin (BTC) ทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็ว จากระดับที่ทรงตัวอยู่ประมาณ 90,700 ดอลลาร์ ดิ่งลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 87,017 ดอลลาร์ สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วกระดานเทรด
เจาะไส้ในความเสียหาย ‘พี่ใหญ่-พี่รอง’ เจ็บหนักสุด
เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของเม็ดเงินที่สูญเสีย พบว่า Bitcoin เป็นผู้นำความเสียหาย โดยมีสถานะ Long ถูกล้างไปถึง 136 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย Ethereum (ETH) ที่นักลงทุนถูกบังคับขายไปกว่า 117 ล้านดอลลาร์ และ Solana (SOL) ที่เสียหายไปอีก 26 ล้านดอลลาร์
โดมิโนสินทรัพย์เสี่ยง "หุ้นร่วง-คริปโตฯ รับลูก"
สิ่งที่น่าจับตามองคือ การปรับฐานของบิตคอยน์ในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่มีความสอดคล้อง (Correlation) กับการย่อตัวของตลาดหุ้นล่วงหน้า (Stock Futures) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันในภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค
โดย Dow Jones Futures ปรับตัวลดลง 137 จุด มาอยู่ที่ 47,592 จุด ขณะที่ S&P 500 Futures ลดลง 33 จุด มาอยู่ที่ 4,826 จุด ด้าน Nasdaq Futures ร่วงลง 159 จุด มาอยู่ที่ 25,322 จุด
ล่าสุด ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาบิทคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ระดับ $85,999.22 ปรับตัวลดลง 5.94% (ในรอบ 24 ชั่วโมง) ดอลลาร์ซึ่งยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่า แนวรับสำคัญบริเวณนี้จะสามารถรับแรงกระแทกได้อยู่หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงจุดพักตัวเพื่อลงต่อในสภาวะที่ตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเช่นนี้