PTG ผนึก Disney สร้างปรากฏการณ์ “Magic Box”

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ร่วมมือกับ Disney เปิดตัว แคมเปญ “Magic Box” มอบประสบการณ์ใหม่ที่ผสานความสนุกและความพิเศษให้กับลูกค้าผ่านสิน ค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบเฉพาะคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจาก Disney ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน อาทิ ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า หมวก ฯลฯ โดยผสานเสน่ห์จากโลกจินตนาการของ Disney เพื่อตอกย้ำ ภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ ซึ่งจะเริ่มแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568
สำหรับแคมเปญ “Magic Box” จัดขึ้นเพื่อคืนกำไรและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าของ PTG ผ่าน กิจกรรมที่เปิดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมได้ โดยจัดงาน PT Magic Box เป็นกล่องมหัศจรรย์ในพื้นที่ PT Max Park Salaya ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่สำหรับการเช็คอิน ตลอดจนเชิญชวนลูกค้าส่งประกวดคลิปสั้นภายในงานวิธีการเก็บแต้มเพื่อแลกของรางวัล การโพสต์ภาพหรือวิดีโอการเปิดกล่องสินค้าลิขสิทธิ์ดิสนีย์ที่ผลิตโดยร้านค้าในเครือ PTG และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมติดแฮชแท็ก#ptgMagicbox เพื่อชิงรางวัลพิเศษจากแอปพลิเคชั่นแมกซ์ มี
ทั้งนี้ การสื่อสารจะครอบคลุมทั้งสื่ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook Max Me, Instagram
Max Me, Tik Tok Max Me, แอปพลิเคชันแมกซ์ มี รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอ ยี จำกัด (มหาชน) (PTG) กล่าวว่า พีทีจี เอ็นเนอยี มุ่งหวังที่จะเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน แต่จะเป็น สถานีแห่งความสุขที่จะเติมเต็มทุกการเดินทางของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขยิ่งกว่าที่เคย เพื่อส่งมอบความสุขนี้ให้
กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกบัตรแมกซ์ การ์ด แอปพลิเคชั่นแมกซ์ มี สถานีบริการน้ำมัน พีที ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านกาแฟคอฟฟี่ เวิลด์ และร้านแมกซ์มาร์ท ในปี 2568-2570
พีทีจี จึงจัดแคมเปญ Magic Box โดยผสานเสน่ห์จากโลกจินตนาการของ Disney ที่สร้างความสุขให้แก่ทุก คนมาแล้วทั่วโลก รวมเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและสมาชิกพีทีจี ให้ทุกๆ การใช้จ่ายภายในร้านค้าใน เครือ และร้านค้าพันธมิตรของพีทีจี สนุก สดใส และพิเศษยิ่งขึ้น ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ
“ขอขอบคุณ ดิสนีย์แห่งประเทศไทย พาร์ทเนอร์หลักของเราในแคมเปญระยะ 2 ปีนี้ ที่มีจุดมุ่งหมาย ร่วมกันในการมอบความสุข สร้างความผูกพันระหว่างคนในสังคม ซึ่งคือหัวใจสำคัญที่ทำให้การเดินทางใน ครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและแรงบันดาลใจใหม่ๆ รวมถึงขอบคุณพันธมิตรทุกแห่งที่ร่วมขับเคลื่อนแคมเปญนี้ เพราะเราอยากเห็นคนไทย ‘อยู่ดี มีสุข’ และถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความ ยั่งยืนอย่าง แท้จริง” นายพิทักษ์กล่าว