“Quick Big Win” หนุน อุตสาหกรรมอาหารไทยโตต่อเนื่อง พาณิชย์มอบตรา Thai SELECT ให้ 202 ร้านอาหารคุณภาพทั่วประเทศ ดันเสน่ห์อาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับ 1 และฟันเฟืองเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2568 (Thai SELECT Award 2025) ให้แก่ร้านอาหารไทยจำนวน 202 ร้าน จากผู้สมัคร 425 ร้านทั่วประเทศ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมด้วย
นางศุภจี กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการยกระดับธุรกิจร้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปีนี้มีร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT ถึง 202 ร้าน ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานอาหารไทยได้อย่างโดดเด่น พร้อมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึงทีมคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปสั้น “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” ทั้งประเภทมืออาชีพและประชาชนทั่วไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 มูลค่าตลาดร้านอาหารของไทยจะสูงถึงกว่า 572,000 ล้านบาทต่อปี และเติบโตต่อเนื่อง 4.8% จากปี 2567 ครอบคลุมทั้งร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ ร้านบริการด่วน และสตรีทฟู้ด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สร้างเสน่ห์ให้กับประเทศไทย ทั้งยังสอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พบว่า การจดทะเบียนธุรกิจร้านอาหารรูปแบบนิติบุคคลเติบโตเฉลี่ยถึง 25% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความสำคัญของภาคธุรกิจนี้อย่างชัดเจน
“อาหารไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศ ไม่เพียงสร้างรายได้จำนวนมาก แต่ยังสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเสน่ห์ของความเป็นไทยผ่านรสชาติและวัตถุดิบ อาหารไทยจึงเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกเดินทางมาไทย” นางศุภจี กล่าว พร้อมระบุว่า รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารผ่านมาตรการเร่งด่วน Quick Big Win เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ให้เกิดผลยาว และกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
นางศุภจี กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบตรา Thai SELECT ในปีนี้เป็นการยืนยันว่ามาตรฐานอาหารไทยสามารถเป็นที่ยอมรับระดับสากลได้จริง พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่มุ่งมั่นรักษามาตรฐานด้านรสชาติ วัตถุดิบ สุขอนามัย การให้บริการ รวมถึงบรรยากาศในร้าน พร้อมอวยพรให้ผู้ประกอบการมีความเจริญรุ่งเรือง และร่วมกันเชิดชูอาหารไทยให้โดดเด่นในระดับนานาชาติ
สำหรับผลการคัดเลือกร้านอาหาร Thai SELECT Award 2025 จำนวน 202 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT 3 ดาว 12 ร้าน Thai SELECT 2 ดาว 30 ร้าน และ Thai SELECT 1 ดาว 160 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปสั้น “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” รวม 6 รางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT ต่อไป
รายชื่อร้านอาหาร Thai SELECT ทั้ง 202 ร้าน จะเผยแพร่ผ่านคู่มือ Thai SELECT Guide 2025 พร้อมขยายการประชาสัมพันธ์สู่ต่างประเทศผ่านการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติ เพื่อผลิตเนื้อหารีวิวร้านอาหารไทยในพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มการรับรู้ตรา Thai SELECT และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศให้มาลิ้มลองอาหารไทย
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT รวม 460 ร้าน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้สนใจกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือติดต่อกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5954