กสิกรไทยปักหมุดอินโดฯถือหุ้นแบงก์แมสเปี้ยนเพิ่มเป็น 89.48%

ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเป็นธนาคารระดับภูมิภาค (The Regional Bank) ปักหมุดอินโดนีเซียเป็นฐานยุทธศาสตร์สำคัญเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซียเป็น 89.48% (จากเดิม 84.55% ณ ปี 2023)ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และสร้างเครือข่ายทางการเงินข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ
นายชัช เหลืองอาภา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เปิดเผยว่า อินโดนีเซียถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญด้วยขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน มูลค่า GDP กว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) สูงที่สุดในภูมิภาค รวมกว่า 202.2 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 12.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากแรงหนุนของการบริโภคภายในประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ สนามบิน และระบบดิจิทัล รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ อินโดนีเซียยังเป็นเป้าหมายหลักของกลยุทธ์ “China+1” ที่บริษัทต่างชาติใช้ในการกระจายฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนถึงศักยภาพด้านกำลังซื้อและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว
สำหรับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย (PT Bank Maspion Indonesia: Bank Maspion) เป็น 89.48% ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจต่างประเทศ แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางการเงินระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ โดยพัฒนาโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจข้ามพรมแดน ควบคู่ไปกับการเดินหน้ากลยุทธ์พันธมิตรเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าธุรกิจในกลุ่ม AEC+3 ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ในการขยายตลาดและเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง
การขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยกลยุทธ์ “A Regional Bank of Choice” โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าธุรกิจองค์กรและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางที่มีศักยภาพสูงทั้งในไทยและอินโดนีเซีย ประกอบด้วย
1) Product Strategy การพัฒนาโซลูชันทางการเงินผสานทั้งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจข้ามพรมแดนแบบครบวงจร เช่น สินเชื่อธุรกิจ การบริหารเงินสด พร้อมดูแลการเงินห่วงโซ่อุปทาน บริการด้าน Trade Finance และ Syndicated Loans ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กร อีกทั้งยังมีการให้บริการโอนเงินไปยังประเทศอินโดนีเซียใน 3 สกุลเงิน ได้แก่ IDR, USD และ THB ครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจและบุคคลทั่วไป ด้วยระบบที่รวดเร็วและเชื่อถือได้
2) Partnership Strategy กลยุทธ์ด้านพันธมิตรด้วยเครือข่ายในกลุ่ม AEC+3 ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน รวมถึงสำนักงานตัวแทนในเมียนมา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายตลาดและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
นายชัช กล่าวในตอนท้ายว่า การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการเติบโตของ ธนาคารซึ่งตอกย้ำบทบาทในฐานะสถาบันการเงินระดับภูมิภาคที่เป็นที่ไว้วางใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืน