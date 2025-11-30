EA แถลงการณ์ "การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเตรียมการประชุม"

"พลังงานบริสุทธิ์"แจง การปิดสมุดทะเบียน เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ของโครงการโรงไฟฟ้า รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการเจรจากับสถาบันการเงิน ยันตั้งใจดำเนินงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมุ่งมั่นต่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทขอชี้แจงว่า การปิดสมุดดังกล่าวเป็นขั้นตอนปกติในการเตรียมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกวงเงินให้แก่บริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทเองก็มีความประสงค์จัดประชุมดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความชัดเจน และเพื่ออัปเดตสถานการณ์ให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
การปิดสมุดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ของโครงการโรงไฟฟ้า รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการเจรจากับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สถาบันการเงินร้องขอให้บริษัทดำเนินการ เพื่อประกอบการลงนามในสัญญาเงินกู้และการเบิกวงเงินให้แก่บริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใสและครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีความยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงิน ภายใต้กรอบการเจรจาที่ดำเนินต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งหวังให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ คือการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้
บริษัทขอยืนยันถึงความตั้งใจในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมุ่งมั่นต่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568