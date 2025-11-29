ก.เกษตรฯ เยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท เตรียมเสนอ ครม.ของบกลาง 3,238 ล้าน

ก.เกษตรเห็นชอบมาตรการเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติงบกลาง วงเงิน 3,237.708 ล้านบาท
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 3,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระกระทบ จำนวน 1,079.236 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2569) แบ่งออกเป็น ด้านพืช 565,565 ครัวเรือน ด้านประมง 65,239 ราย ด้านปศสัตว์ 448,432 ราย วงเงิน 3,237.708 ล้านบาท
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งจัดทำรายละเอียดนำเสนอร้อยเอก ธรรรมนัส พรหมแผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาและเสนอขอรับงบกลางช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอทกภัยภาคใต้ ปี 25558 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
"การเยียวยวยาผู้ประสบภัย รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการอย่างรอบด้าน ทั้งการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งขณะนี้พบว่าได้รับผลกระทบจำนวนมาก จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบอย่างครบถ้วนและโปร่งใส โดยยึดหลัก "ความรวดเร็ว ถูกต้อง
และเข้าถึงทุกครัวเรือน"