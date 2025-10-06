”โสภณ” มั่นใจเอาอยู่ น้ำไม่ท่วมเมืองกรุงฯ เล็งหาช่องเว้นหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัย

”โสภณ” ลั่น น้ำไม่ท่วมเมืองกรุงฯ มั่นใจบริหารจัดการได้ เล็งหาช่องเว้นหลักเกณฑ์ใช้เยียวยาเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คชภ.)ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ ว่า สิ่งแรกที่ต้องแจ้งประชาชน คือ สถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีมาก เนื่องจากมีปริมาณฝนตกลงมามากเกินกว่าที่พยากรณ์ ทำให้ 2 เขื่อนหลักที่รับน้ำ คือ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ที่จะต้องรับน้ำให้ได้ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องบริหารจัดการน้ำ ระหว่างการกักเก็บน้ำและการปล่อยน้ำ เมื่อฝนมีปริมาณมากกว่าที่เกินพยากรณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีหางของพายุแมตโม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ เข้ามา โดยเราได้เตรียมการบริหารจัดการกักน้ำใน 3 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์เหมือนเมื่อปี 2554 ต้องบริหารจัดการให้สมดุล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำไหลบ่ามาท่วม
นายโสภณ กล่าวว่า ส่วนหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมในขณะนี้ เราจะดูเรื่องการให้ความช่วยเหลือ โดยหลักสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดต่อระเบียบบางเรื่อง อาทิ ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่น้ำท่วมข้าวแต่กรณีที่จะเข้าหลักเกณฑ์การชดเชยนั้น ตามระเบียบคือต้องเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งคำว่าเสียหายสิ้นเชิง ยังไม่ได้คำนึงว่า เกษตรกร มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไถหว่าน ลงทุนเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ขณะที่ข้าวกำลังตั้งท้อง เมื่อเกิดน้ำท่วมในระยะ 7 วัน ข้าวจะเกิดความเสียหาย แต่ไม่ได้เสียหายโดยสิ้นเชิง จึงทำให้ยากต่อกรณีที่จังหวัดจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ โดยเรื่องนี้ คชภ.จะมีการประชุมในวันที่ 8 ต.คนี้ ซึ่งตนจะนำเสนอเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไรให้สามารถชดเชยได้บางส่วน เนื่องจาก ชาวนาลงทุนไปแล้ว ขณะที่ระเบียบบางเรื่องไม่เอื้อต่อการให้ความช่วยเหลือ โดยเราไม่ได้หวังให้ได้จนเต็มที่ ในสถานการณ์ที่การเงินของประเทศเป็นแบบนี้ แต่ต้องให้พอสมควร ไม่ใช่ให้สังกะสีแผ่นหนึ่งมูลค่า 10 กว่าบาท ให้กับครอบครัวหนึ่ง แบบนี้ไม่ใช่
"รัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาก็จริง แต่ขับเคลื่อนโดยระบบราชการ เหมือนกับที่นายกฯพูดว่าไม่มีวันหยุด ทุกฝ่ายก็ไม่มีวันหยุด จึงขอให้มั่นใจว่าเรื่องน้ำท่วมในขณะนี้เราเอาอยู่ จะไม่เหมือนเมื่อปี 2554 เราพร้อมทุกอย่าง ทั้งการเตือนภัย การบริหารจัดการ การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ เรามั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้"นายโสภณ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรุงเทพฯ จะไม่เกิดน้ำท่วมใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่เหมือนเมื่อปี 2554 แน่นอน ในวันนี้ไม่ท่วม หมายความว่าเพราะมีการเตรียมการ การพยากรณ์อากาศ และการบริหารจัดการ เรารับมือได้ ยกเว้นจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าไม่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เช่น ฝนตกจนรับไม่ได้ ก็จะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างที่ว่า แต่น้ำรอการระบายอาจมีบ้าง ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว แม้จะเกิดน้ำท่วม แต่ประชาชนรับรู้ได้เร็ว
เมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงานระหว่างแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่มี กรมชลประทาน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำไม่มีปัญหา