อุตุฯ เตือน ! ฝนตกหนักต่อเนื่อง ช่วง 17 - 24 ก.ย. จากอิทธิพลมรสุม จับตา “พายุโซนร้อนลูกใหม่” เข้าไทย?

🌀 พยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา 24 ชม. ข้างหน้า (17 ก.ย. 68) ฝนตกเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลมรสุมกำลังแรง+ร่องมรสุมที่พาดผ่าน ชี้แจงพายุในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะทะลุเข้ามาถึงประเทศไทยหรือไม่ ยังต้องประเมิน
🎯พยากรณ์อากาศ 17 ก.ย.68 (06.00 น.วันนี้- 06.00 น.พรุ่งนี้)
• ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จ.ระนอง พังงา จันทบุรี ตราด เสี่ยง ฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิด น้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก
• สาเหตุ: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง + ร่องมรสุมพาดผ่านหลายภาค เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ทะเลจีนใต้
• ทะเลอันดามันบน: คลื่น ~2 ม. / อันดามันล่าง–อ่าวไทยบน: คลื่น 1–2 ม. / ฝนฟ้าคะนองคลื่น >2 ม. → เรือควรหลีกเลี่ยง
🎯พยากรณ์อากาศ ช่วง 17 - 23 ก.ย.68 (7 วันข้างหน้า)
ฝนของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักยังมากจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลาง (กทม.และปริมณฑล)ภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ประกอบมรสุมมีกำลังแรงขึ้น จึงทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนักได้ และมีตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออก
ประชาชนต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย อาจมีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่นในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่ในชุมชนเมืองอย่างใน กทม.และปริมณฑล ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
• 17–20 ก.ย. ฝนเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออก–ใต้ฝั่งตะวันตกเสี่ยงหนักถึงหนักมาก
• 21–23 ก.ย. ฝนเพิ่มขึ้นที่ เหนือตอนล่าง–อีสานตอนล่าง / ภาคใต้ฝนลดลง
• คลื่นลมปานกลาง: อันดามันบน ~2 ม. / อันดามันล่าง–อ่าวไทยบน 1–2 ม. / ฝนฟ้าคะนอง >2 ม.
🎯ข้อควรระวัง (17–19 ก.ย.)
• ภาคตะวันออก–ใต้ฝั่งตะวันตก เฝ้าระวังฝนหนัก/น้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก
• เรือทุกประเภทเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
🌀 พายุ: ดีเปรสชันตะวันออกฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเป็น “พายุโซนร้อน” เคลื่อนเข้าจีนใต้ 19–20 ก.ย.
กรมอุตุฯ ชี้แจงว่า ในระยะนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับพายุเพิ่มขึ้น อย่าพึ่งตื่นตระหนก รับฟังทราบไว้ ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ข้อมูลยังมีเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ในระยะนี้ยังไม่มีสัญญาณพายุที่ชัดเจน
ช่วงปลายเดือน (25 -26 ก.ย.68) มีสัญญาณการเคลื่อนตัวเข้ามาของพายุในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ส่วนจะทะลุเข้ามาถึงประเทศไทยได้หรือไม่ ยังต้องประเมินเป็นระยะๆ เพราะยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อหลังจากขึ้นฝั่ง สถานการณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้
(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้น ที่มา: https://hpc.tmd.go.th/ )