พท.หนุนรัฐเยียวยาน้ำท่วม 9 พันสานต่อ "อิ๊งค์" จี้สร้างบังเกอร์อย่าปล่อยงบฯตก เหตุเป็นผลงานรบ.ก่อน

เพื่อไทย หนุนรัฐบาล เยียวยาน้ำท่วมถ้วนหน้า 9,000 ทุกหลัง สานต่อยุครัฐบาล “แพทองธาร” พร้อมเร่งรัดจัดสร้างบังเกอร์ชายแดนอีสาน อย่าปล่อยงบฯ ตก เพียงเพราะเป็นผลงานรัฐบาลก่อน
วันนี้ (12ต.ค.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย เร่งอนุมัติวงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบล่าสุดจากอิทธิพล ‘พายุบัวลอย’ ในกรอบไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเคยอนุมัติไว้
ล่าสุดนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) มีมติให้มีการปรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วม จากเดิมที่มี 3 ระดับ คือ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 9,000 บาท ตามมูลค่าความเสียหาย โดยปรับเป็น 9,000 บาททุกกรณี ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 14 ต.ค.นี้
พรรคเพื่อไทยสนับสนุนอย่างยิ่ง ที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาจากน้ำท่วมนี้ เป็น 9,000 บาทต่อครัวเรือนถ้วนหน้า เท่ากันกับที่เคยอนุมัติในคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลท่านแพทองธาร ชินวัตร ในช่วงเดือน ต.ค. ปี 2567 ที่ผ่านมา เพราะเงินเยียวยานี้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ที่อุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านเรือนและค่าครองชีพต่างปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเร่งรัดการอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็ว ให้ทันต่อสถานการณ์
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า รายการงบประมาณในสมัยรัฐบาลน.ส. แพทองธาร ที่รักษาการนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ได้อนุมัติงบกลางจำนวน 1,700 ล้านบาท สำหรับสร้างหลุมหลบภัย-หอกระจายข่าว และจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากการสู้รบที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาว่า
ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนนี้ จากเดิมที่ถูกชะลอการจ่ายอย่างยาวนานในช่วงสูญญากาศทางการเมืองที่ผ่านมา เวลานี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสิน ได้แจ้งว่า ได้มีการโอนเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละไม่เกิน 5,000 บาท แล้ว 247,257 ครัวเรือน และยังมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือบัญชีมีปัญหา 6,659 ครัวเรือน เรื่องนี้จึงขอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้นายอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งประสานอำนวยความสะดวกด้วย อย่าให้ประชาชนต้องรอนานไปกว่านี้
และในส่วนของงบฯ สำหรับการสร้างบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยเพิ่มเติม ที่รัฐบาลที่แล้วอนุมัติไปแล้ว และถือเป็นเรื่องจำเป็นในพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดพบว่า ในบางพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการใดๆ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่งรัดจัดสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว
งบนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน การมีบังเกอร์และจุดหลบภัยที่ได้มาตรฐาน คือสิ่งจำเป็นในยามที่ชายแดนมีความไม่แน่นอน พรรคเพื่อไทยจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการโดยเร็ว อย่าปล่อยงบฯ ตก เพียงเพราะเป็นโครงการที่อนุมัติโดยรัฐบาลก่อน และขอให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย