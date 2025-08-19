"ภูมิธรรม" ยันฟ้องผู้นำกัมพูชาคดีในประเทศปมความเสียหาย ไม่ปิดช่องฟ้อง ICC "ฮุนเซน" ขู่ฟ้องกลับ ไม่รู้คิดอะไร

“ภูมิธรรม” แจงฟ้องผู้นำกัมพูชายังเป็นเรื่องภายในประเทศกรณีความเสียหาย ไม่ปิดช่องฟ้อง ICC ให้ฝ่ายกฎหมายดูรายละเอียด หากทำได้ก็ทำ ส่วนที่ "ฮุนเซน" ขู่ฟ้องกลับ ยังไม่รู้จะทำอะไรหรือคิดอะไร ขณะที่ประชุม ครม.วันนี้ ติดตามข้อสั่งการช่วยเหลือประชาชนชายแดน เล็งหาช่องจ่ายเยียวยาเพิ่ม ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น
วันนี้(19 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเสียงเรียกร้องให้ฟ้องผู้สั่งการกัมพูชากับศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC ให้ข้อหาอาชญากรสงคราม นายภูมิธรรม กล่าวว่า การฟ้องร้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเงื่อนไข ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย โดยฝ่ายกฎหมายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.และกระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพ ได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งเมื่อเป็นไปตามกระบวนการ ตนก็คิดว่า เหมาะสมตามสภาพ หากทำได้ก็ต้องทำ ไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทตรงนี้ก่อน
ดังนั้นแสดงว่ายังไม่ปิดช่องที่จะไปฟ้องร้องนอกประเทศใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังเป็นเรื่องภายในประเทศ
ส่วนกรณีที่นักวิชาการชี้ช่องว่า สามารถรับขอบเขตอำนาจศาลโลกได้ในบางเรื่อง เพราะเป็นเรื่องที่เข้าข่ายอาชญากรสงคราม นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ให้เขาทำเรื่องเสนอที่เป็นทางการ ให้ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ส่วรกรณีที่สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความกลางดึกที่ผ่านมา ระบุว่า จะฟ้องผู้นำไทยด้วยเช่นกัน นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่า สมเด็จฯ ฮุน เซน จะทำอะไร หรือคิดอะไร ซึ่งเมื่อวานนี้คือ สิ่งที่เราคิดภายในประเทศเรา โดยเราดูความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่
ขณะที่กรณีการจ่ายเงินเยียวยา จะมีการชดเชยพิเศษให้กับบางกลุ่มหรือไม่ เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนได้สั่งการไปแล้ว ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่แล้ว ซึ่งการประชุมในวันนี้จะเป็นการติดตามข้อสั่งการ โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังทยอยดำเนินการ และการเยียวยา ได้ดำเนินการลงไปบ้างแล้ว เพียงแต่การจัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างเต็มที่ และต้องระมัดระวังว่า การดำเนินการจะมีผลผูกพันอะไร หรือเทียบเคียงกับตรงไหน ซึ่งการดูแลขั้นต้น ได้ดำเนินการไปหมดแล้ว แต่ขณะนี้การดูแลเยียวยาก็เป็นไปตามกรอบการเยียวยา เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดำเนินการคือ การเยียวยาเพิ่ม และหาจุดที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่