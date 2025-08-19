“ฮุนเซน” ฉุน หลัง “ภูมิธรรม” ขู่จับกุมพร้อม “ฮุน มาเนต” โวยลั่น ป่าเถื่อนไม่รู้กฎเกณฑ์ ขู่เดี๋ยวจะจับผู้นำไทยบ้าง

“ฮุนเซน” ฉุน “ภูมิธรรม” ประกาศเข้ามาไทยเมื่อไหร่จะจับกุมทันที โวยลั่นเป็นคนป่าเถื่อนไม่รู้กฎเกณฑ์ ไม่รู้แม้การทูต ลั่นถ้าไทยจับผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็จะจับผู้นำไทยบางคนได้ โอดครวญจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือจะทำลายเพื่อปะทะรอบใหม่หลังหยุดยิง
จากกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ถึงการดำเนินคดีนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และนายฮุุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรณีสั่งการให้ทหารรุกล้ำอธิปไตยไทยและยิงอาวุธใส่ประชาชนไทยเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย ว่า จะเป็นการฟ้องร้องในประเทศก่อน ส่วนจะนำตัวผู้ต้องหามาขึ้นศาลได้หรือไม่นั้น อย่างน้อยก็เป็นคดีชนักปักหลัง เจอที่ไหนเมื่อไหร่ เมื่อเข้ามาประเทศก็สามารถจับกุมได้
ในช่วงช่วงคำวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่า “หนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งที่รายงานเมื่อสักครู่นี้ ระบุว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่า ฮุนเซนและฮุน มาเนต์ จะถูกจับกุมทันที หากถูกพบตัวในประเทศไทย
“หากรายงานข่าวเป็นความจริง แสดงว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งกำลังจะหมดวาระ เป็นคนป่าเถื่อน ไม่รู้กฎเกณฑ์ และไม่รู้จักแม้แต่การทูต
“หากประเทศไทยสามารถจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยบางคนที่รุกรานและสังหารชาวกัมพูชาได้เช่นกัน
“กฎเกณฑ์ถูกทำลายโดยผู้รุกราน นี่คือจุดประสงค์ในการสร้างความไว้วางใจและก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี หรือจะทำลายมันลงเพื่อสร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่หลังข้อตกลงหยุดยิง?” นายฮุนเซน ระบุ