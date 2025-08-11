โพลชี้ คนไทย มอง ปมปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทำไทย-กัมพูชา ขัดแย้ง ชี้ "สมเด็จฯ ฮุน เซน" ก่อความวุ่นวายเพื่อผลประโยชน์ตนเอง

วันนี้( 11 ส.ค.)สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เผยว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 ได้ทำการสำรวจประชาชนทั่วทุกภูมิภาค จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,500 คน โดยได้สอบถามถึงเรื่อง "ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา รวมถึงความขัดแย้งของสองตระกูล"โดยจากการสอบถามถึง "สาเหตุหลักของความขัดแย้งคืออะไร" ผู้ให้สำรวจมองว่า เกิดจากนโยบายปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของไทย 37.5% ข้อพิพาทเขตแดนทางประวัติศาสตร์ 22.4% การแทรกแซงของมหาอำนาจ (สหรัฐ/จีน) 21.8% ความขัดแย้งทางการเมืองภายในกัมพูชา 10.7% และ ความขัดแย้งระหว่างตระกูลผู้นำไทย-กัมพูชา 7.6%
เมื่อถามต่อว่า การที่สมเด็จฮุน เซน ก่อความขัดแย้งกับไทยเพื่ออะไร ทางผู้ให้สำรวจมีมุมมองว่า กระทำเพื่อผลประโยชน์ตนเอง 45.6% ใช้ความขัดแย้งสร้างความนิยมในกัมพูชา 33.5% เพื่อแทรกแซงกิจการไทย 19.3% เป็นนักยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาด 0.1% อื่นๆ 1.5%
สำหรับ "มาตรการใดในการยุติความขัดแย้ง" ผู้ให้สำรวจ "เห็นด้วย" กับการเจรจาทวิภาคีผ่านกลไกอาเซียน 32.9% หยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข 26.4% ยื่นเรื่องต่อศาลโลกหรือ UN 24.1% ใช้กำลังทางทหารจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจำนน 16.5% และไม่มีความเห็น 1.1%
สถาบันฯ ได้สำรวจถึง ความเชื่อในทฤษฎี "ความขัดแย้งของสองตระกูล ชินวัตร-ฮุนเซน" มากน้อยเพียงใด ซึ่งเสียงส่วนใหญ่มองว่า ไม่เชื่อ ซึ่งเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมือง 58.1% เชื่อบางส่วน เพราะอาจเป็นปัจจัยเสริม 20.4% เชื่ออย่างยิ่ง เพราะมีหลักฐานชัดเจน 11.4% และไม่ทราบข้อมูล 10.1%