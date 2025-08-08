ผู้ถือหุ้นกู้”เพอร์เฟค”ไฟเขียวขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้15รุ่น

“พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” เผยผู้ถือหุ้นกู้ 15 รุ่น อนุมัติขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 2 ปี พร้อมปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี
นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 15 ชุด มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะรวม 2,535 ราย จากทั้งหมด 3,987 ราย และได้รับความไว้วางใจในการโหวตอนุมัติทุกวาระที่บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผลการลงมติที่เป็นเอกฉันท์ในครั้งนี้
สำหรับสาระสำคัญที่มีการเสนอและได้รับมติเห็นชอบในที่ประชุม ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 15 รุ่นออกไปอีก 2 ปี และขอปรับเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ย0.25% ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทุกรุ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในแต่ละรุ่น แผนการขยายระยะเวลาชำระคืนหุ้นกู้และปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนจะออกหุ้นกู้ใหม่เพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องคงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ไว้ต่อไป การยกเลิกการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ซึ่งในวาระนี้ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 66% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้