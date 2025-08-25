TSR ยื่นฟ้องแย้งต่อศาลกรณีข้อพิพาททางกฎหมาย

ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินคดีและข้อพิพาททางกฎหมาย โดยบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดี และฟ้องแย้งต่อศาล เชื่อมั่นถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด พร้อมเดินหน้าสู้คดี และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)(TSR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีและฟ้องแย้งต่อศาล โดยมีข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่า ข้อพิพาทที่ถูกฟ้องนั้นเกิดจากการกระทำของอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ที่มีอำนาจครอบงำการบริหารในอดีต ซึ่งได้ทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่นำเสนอจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดตามที่ถูกฟ้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการเรียกร้องให้คู่กรณีชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทด้วย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการทางกฎหมาย มิได้มีเจตนาเพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น หากแต่คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ เพื่อนำผู้ที่กระทำความผิดมารับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างถึงที่สุด หากมีความคืบหน้าสำคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
“บริษัทยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นธรรม การที่เกิดข้อพิพาทนั้นเพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดเป็นหลักปฏิบัติอย่างดีเสมอมา ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่ายอีกด้วย”