Summer Point Token เผย Q3อัตราผู้เช่าสูงแตะ 97%

Summer Point Token โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีอาคารสำนักงาน Summer Point เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3/2568 นั้นเติบโตต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการบริหารผู้เช่าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการเช่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 97% จากพื้นที่รวมกว่า 5,800 ตร.ม. โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าร้านค้าบริการ 24 ชั่วโมง ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้สาธารณูปโภคและสร้าง Traffic ตลอดทั้งวัน หนุนผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้รวม 37 ล้านบาท และกำไรเกือบ 20 ล้านบาท
นายอริน รัตนโกวิท กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ บริษัท เดอะ อิชชูเออร์ จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัล “SUMX” หรือ “Summer Point Token” เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานที่แสดงแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่องในไตรมาส 3/2568 สอดคล้องกับการเติบโตของอัตราเช่าและความต้องการพื้นที่เชิงพาณิชย์ในย่านศักยภาพรอบกรุงเทพฯ โดยในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการรวม 18.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2568 (QoQ) ตามการปรับขึ้นของอัตราการเช่าพื้นที่จาก 94% ในไตรมาสก่อนหน้า ขึ้นมาเป็น 97% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ สะท้อนการเข้ามาของผู้เช่ารายใหม่ที่มีอัตราค่าเช่าสูงกว่าและเป็นธุรกิจที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้รายได้ส่วนสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สนับสนุนให้งวด 9 เดือนปี 2568 รายได้จากการให้เช่าและบริการและรายได้อื่นรวม 37.37 ล้านบาท (สัดส่วนรายได้จากการให้เช่าบริการคิดเป็นร้อยละ 99.87 )
ด้านโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ยังบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนในงวดสามเดือนจากการให้เช่าและบริการอยู่ที่ 3.15 ล้านบาท ลดลง 9.2% (QoQ) จากการไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารพิเศษ ขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารลดลงกว่า 25% จาก 5.06 ล้านบาท เหลือ 3.79 ล้านบาท หลังไม่มีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาโครงการออกโทเคนดิจิทัลในไตรมาสนี้ ทำให้รายได้จากการดำเนินงานปรับดีขึ้นเทียบกับไตรมาสก่อน
สำหรับงวด 9 เดือนแรกปีนี้ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการและรายได้อื่นรวม 37.37 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าลงทุนใน BPKN3 (19 มีนาคม 2568) กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 19.89 ล้านบาท แม้ว่าส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษในไตรมาสแรก แต่ผลการดำเนินงานปกติในไตรมาส 2 และ 3 มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทั้งจากอัตราการเช่าที่ปรับเพิ่มขึ้น การเข้ามาของผู้เช่าที่มีศักยภาพสูงขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้านกระแสเงินสดยังคงแข็งแกร่ง จากโครงการ Summer Point โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้จริงจากค่าเช่าและบริการตามสัญญาการขายและโอนสิทธิ์รายได้ (RSTA) รวม 24.74 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่เข้าลงทุน ซึ่งเป็นรายได้ที่นำไปใช้ในการจัดสรรผลตอบแทนให้ผู้ถือโทเคน SUMX ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายการกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมและขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นเพียงรายการประเมินทางบัญชี ที่ไม่กระทบกระแสเงินสดจริงและไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส
ดังนั้น แม้บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนในงบเฉพาะกิจการสำหรับงวด 9 เดือน แต่ผลการดำเนินงานของโครงการและความสามารถในการสร้างรายได้จากผู้เช่ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพของโครงการ Summer Point ในฐานะสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสนับสนุนผลตอบแทนผู้ถือโทเคน SUMX ได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว
“โครงการ Summer Point ยังคงมีศักยภาพสูงในการสร้างกระแสรายได้ระยะยาว จากโครงสร้างผู้เช่าที่แข็งแกร่ง และการบริหารพื้นที่เช่าให้มี Yield ที่เหมาะสม โดยการนำผู้เช่าที่มีศักยภาพสูงเข้ามาแทนผู้เช่าที่สัญญาสิ้นสุด ส่งผลให้รายได้ต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ผ่านมา และคาดว่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 4/2568” นายอริน กล่าว
แนวโน้มไตรมาส 4 ปีนี้ บริษัทประเมินว่า จะเป็นอีกช่วงเวลาที่ผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี จากการเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่และต่อยอดมูลค่าทรัพย์สิน อีกทั้งในภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในโซนพระโขนง–สุขุมวิทตอนปลายยังคงมีแนวโน้มสดใส จากการเติบโตของชุมชนที่อยู่อาศัยและความสะดวกด้านการเดินทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้า BTS ทำให้พื้นที่โดยรอบถูกจับตามองว่าเป็นทำเลใหม่ที่กำลังขยายตัวสำหรับอาคารสำนักงานขนาดกลางและโครงการแบบมิกซ์ยูสที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Work & Lifestyle ในอาคารเดียวกัน ประกอบกับราคาค่าเช่าที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับย่านกลางเมือง ส่งผลให้ความต้องการเช่าพื้นที่ในทำเลดังกล่าวทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอาคาร Summer Point ในการดึงดูดผู้เช่าคุณภาพดีและสร้างกระแสเงินสดระยะยาวอย่างมั่นคง
สำหรับ Summer Point Token (SUMX) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีอาคารสำนักงาน Summer Point เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (Real Estate - Backed Investment Token) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแนวใหม่ ออกแบบพื้นที่ใช้สอยแบบมิกซ์ยูส คือมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และพื้นที่สำนักงานให้เช่าในอาคารเดียวกัน ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ติดกับสถานี BTS พระโขนง ซอยสุขุมวิท 69
โดยมีบริษัท เดอะ อิชชูเออร์ จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัล, บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BC) ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โมเดลธุรกิจ “สร้าง-ดำเนินการ-ขาย” (Build-Operate-Sell : BOS) ในฐานะผู้บริหารโครงการซัมเมอร์ พ้อยท์ เข้าซื้อขายบนกระดานสินทรัพย์ดิจิทัล บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (Bitkub Exchange) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568