EA ไตรมาส 3 พลิกมีกำไร ส่งสัญญาณฟื้นตัวมั่นคง

นายวสุ กลมเกลี้ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผลงานไตรมาส 3 ปี 2568 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวของทุกธุรกิจหลัก ทั้งพลังงานหมุนเวียน ไบโอดีเซล และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หลังผ่านช่วงปรับโครงสร้างและบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในไตรมาสนี้ EA มีรายได้รวม 3,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อน และมีกำไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 263 ล้านบาท ตอกย้ำการฟื้นฐานธุรกิจที่มั่นคง และเตรียมเข้าสู่ ช่วงเติบโต (Growth Phase) อย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับไตรมาสนี้ แต่ละธุรกิจสร้างรายได้ดังนี้ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power) มีรายได้ 2,339.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.1 ล้านบาท (+17.2% QoQ) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่สูงขึ้นตามฤดูกาล
ธุรกิจไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Biodiesel & Glycerin) รายได้ 687.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.3 ล้านบาท (+12.5% QoQ) จากปริมาณรับจ้างผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B100) และยอดขายกลีเซอรีนที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial EVs) รายได้ 537.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352.4 ล้านบาท (>100% QoQ) และเพิ่มขึ้น 309.6 ล้านบาท (>100% YoY) จากการส่งมอบรถเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Battery & Energy Storage)รายได้ 89.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.9 ล้านบาท (>100% QoQ) ตามคำสั่งซื้อใหม่ แม้รายได้รวมยังลดลง 65% YoY จากรอบฐานที่สูงในปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด (Non-Cash Items) รวมมูลค่า 1,797.7 ล้านบาท ทั้งการรับรู้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียเดิมใน NEX Point ก่อนการรวมธุรกิจ การตั้งสำรองผลขาดทุนจากลูกหนี้ของ Thai Smile Bus และการปรับโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อยืดระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีเพียงครั้งเดียวตามมาตรฐาน TFRS 9 และไม่กระทบกระแสเงินสดโดยตรง
สำหรับฐานะการเงินนั้น EA มี สินทรัพย์รวม 97,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% เทียบปีก่อนและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ 6,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากปีก่อน ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 913 ล้านบาท และบริษัทลดการใช้เงินลงทุนลงกว่า 21% เทียบปีก่อน และลดการใช้เงินจากกิจกรรมจัดหาเงินลง 23% ทำให้ หนี้สินรวมลดลงเหลือ 56,860 ล้านบาท และ D/E Ratio ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นแตะ 40,693 ล้านบาท สะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว
ทั้งนี้ EA มุ่งขยายการลงทุนในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับสู่ “ผู้นำด้านพลังงานและระบบขนส่งสะอาดครบวงจร (Integrated Clean Energy & Mobility Leader)” โดยมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่ง (จังหวัดภูเก็ตและปทุมธานี) และโครงการกำจัดขยะ 3 แห่ง (ภูเก็ต ปทุมธานี และพัทยา) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการของเสียครบวงจร , ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Battery Energy Storage System: BESS) และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ 2 โครงการ รวมประมาณ 180 MW ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาและ รอการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับหน่วยงานภาครัฐ
ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EA เดินหน้าขยายตลาดรถโดยสารและรถเพื่อการพาณิชย์ไฟฟ้า (E-Bus & E-Truck) ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ระบบกักเก็บพลังงาน และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตพลังงาน การจัดเก็บ การชาร์จ ไปจนถึงการใช้งานจริง
นอกจากนี้ EA คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก “T-VER Awards” คือรางวัลโครงการขอรับรองต่อเนื่องและรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่ง EA เป็นองค์กรแรกของโลกที่สามารถถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตไปต่างประเทศได้สำเร็จ ผ่านโครงการ Bangkok E-Bus อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 10% ของโลกด้าน ESG จาก S&P Global (DJSI Yearbook 2025) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission
“ผลประกอบการในไตรมาสนี้เป็นไปตามที่คาดไว้ โดย EA กลับมามีกำไรจากการดำเนินงานตามสัญญา และกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2569”นายวสุกล่าว