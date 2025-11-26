CPW ผนึกกำลัง Huawei ลงนาม MOU เสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW พร้อมด้วย นายธนะวรรธน์ นิธิโชติวรภัทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ถ่ายภาพร่วมกับ MR. Gary Wang (ที่ 3 จากซ้าย) GM Huawei Consumer Business Group, Thailand และ MR. Patrick Ru (ขวา) Vice President of Huawei Consumer Business Group, Asia Pacific Region ในงานบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเริ่มส่งเสริมธุรกิจร่วมกันความสัมพันธ์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) อย่างเป็นทางการ
การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมความร่วมมือทางธุรกิจแบบองค์รวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันในประเทศไทยภายในอนาคต
CPW และ Huawei ตั้งเป้าเดินหน้าขยายร้านค้าและสินค้าร่วมกัน รวมถึงภาพลักษณ์แบรนด์ที่เน้น ความพรีเมียม (Premium) แฟชัน (Fashion) และ เทคโนโลยี (Technology) สู่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทยในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Personalized Design) ชีวิตที่มีสุขภาพดี (Healthy Life) และนวัตกรรมล้ำสมัย (Innovation) ทั้งนี้ Huawei ยังคงเดินหน้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีในไทย เพื่อมอบความคุ้มค่าและคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้บริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง