DTCENTรุกตลาด GPSรถส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มรถส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดแคมเปญติดตั้งอุปกรณ์ GPS ทั่วประเทศ พร้อมสิทธิผ่อน 0% นาน 6 เดือน ฟากซีอีโอ “ทศพล คุณะเพิ่มศิริ” มั่นใจ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ เดินหน้าพัฒนาโซลูชันใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI และยกระดับศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเติบโตต่อเนื่อง
นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ผู้นำในการให้บริการระบบ GPS Tracking อันดับ 1 ในประเทศไทย (อ้างอิงจากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกในเดือนมิถุนายน 2568) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขยายตลาดการติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ไปในกลุ่มรถส่วนบุคคลเพิ่มเติม เช่น รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ ตามระเบียบข้อบังคับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมกับจัดแคมเปญใหม่ บริการติดตั้งทั่วประเทศ ผ่อนชำระอุปกรณ์ GPS 0% นาน 6 เดือน
“DTCENT มุ่งเน้นในการให้บริการติดตั้ง GPS ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผ่านแคมเปญดังกล่าว ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารถส่วนบุคคล จากเดิมเน้นให้บริการกลุ่ม B2B ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการโดยให้ช่างผู้เชี่ยวชาญไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือจะเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ DTC SHOP ทั้ง 15 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติดตั้ง ไปจนถึงสอนการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ทันที ซึ่งมั่นใจว่า จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนรายได้ให้เติบโตได้อีกช่องทางหนึ่ง” นายทศพล กล่าว
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจที่เหลือของปีนี้ DTCENT เดินหน้านำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ส่วนศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยบนถนน ซึ่งเปิดให้บริการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ การขับขี่เชิงป้องกันเป็นแนวทางที่ช่วยให้การเดินทางบนถนนปลอดภัยยิ่งขึ้น Defensive Driving Course (DDC) 2.หลักสูตรบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน Transport Safety Management (TSM) และ 3.ประเมินความพร้อมทางร่างกายของผู้ขับขี่ Psychophysical Driving Test ซึ่งมีลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ ความร่วมมือกับ 2 พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) และบริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ยังคงดำเนินธุรกิจไปตามแผนงาน
อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีรายได้รวม 176.74 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 26.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.14% เทียบงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 21.24 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2568 มีรายได้รวม 531.60 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 78.14 ล้านบาท