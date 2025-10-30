Skyller Solutions ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ สาธิตการขนส่งอุปกรณ์การเเพทย์ยุคใหม่ด้วยโดรน ใจกลางกรุงเทพฯ

ปฏิบัติการบินของอากาศยานไร้คนขับ หรือ ‘โดรน’ ใจกลางกรุงเทพมหานคร สู่ภารกิจขนส่งเวชภัณฑ์ต้นแบบ สะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีขนส่งทางอากาศที่ล้ำสมัย และเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทางการแพทย์ของประเทศไทย
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ Skyller Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนได้สาธิตการบินโดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์อย่างเป็นทางการร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (CAAT หรือ กพท.) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในโครงการ “การขนส่งยุคใหม่ด้วยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (The new era of drone delivery)” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การนำเครื่องขึ้น (Take-off) ที่บริเวณศูนย์การค้าไอคอนสยาม และบินตามเส้นทางการบินไป จนถึงการลงจอดที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก อย่างแม่นยำ
เบื้องหลังภาพความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการผนึกกำลังของ 3 หน่วยงานหลักที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่ประกอบกันอย่างลงตัว เพื่อยกระดับการขนส่งเวชภัณฑ์ของไทย
เบื้องหลังเทคโนโลยีโดรนขนส่งเวชภัณฑ์ ขับเคลื่อนโดย Skyller Solutions
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันอากาศยานไร้คนขับ ไม่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยี โดรนขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนา "Skyller ColdCare" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เชื่อมต่อกับกล่องบรรจุเวชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิและดูเส้นทางการขนส่งแบบเรียลไทม์
คุณาชาติ วิทูรสุนทร หัวหน้าทีม Technology Solutions บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า "เราเริ่มต้นจาก คำถามที่ว่า ในวินาทีฉุกเฉินที่ 'ระยะทาง' และ 'เวลา' คือข้อจำกัด เราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไร? โดยเฉพาะใน วงการแพทย์ ที่การขนส่งยาและเวชภัณฑ์อย่างรวดเร็วและคงคุณภาพ คือหัวใจสำคัญ ในการรักษาชีวิตผู้คน Skyller Solutions เชื่อว่าเทคโนโลยีควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ก้าวข้ามข้อจำกัด และทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลาย เป็โนจริงได้”
อย่างไรก็ตาม การจะนำโดรนขึ้นบินเหนือเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ความปลอดภัยคือหัวใจที่ สำคัญที่สุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT หรือ กพท.) ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะ "ผู้กำกับดูแล" ที่วางกรอบและมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบสากล การมี CAAT เข้ามาดูแล ทำให้ทุก การบินเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างความมั่นใจให้กับสังคม และเป็นการปูทางไปสู่การใช้งาน เชิงพาณิชย์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ระบบการสื่อสารที่เสถียรยังเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการควบคุมโดรนระยะไกล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้เข้ามาสนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมและ มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ควบคุมสามารถสั่งการและติดตามสถานะของโดรนได้แบบเรียลไทม์ ลดความเสี่ยงและ บริหารจัดการห้วงอากาศได้อย่างปลอดภัยสูงสุด
นวัตกรรมตรวจสอบและรักษาคุณภาพเวชภัณฑ์แบบเรียลไทม์
ท้ายที่สุด หัวใจที่ทำให้ภารกิจนี้สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะกับการขนส่งเวชภัณฑ์ คือนวัตกรรม "Skyller ColdCare" กล่องควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ที่เป็นมากกว่ากล่องเก็บความเย็นธรรมดา แต่คือนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อ รับประกันคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ตลอดเส้นทาง ด้วยความสามารถในการควบคุมและ ติดตามปัจจัยสำคัญได้แบบเรียลไทม์ ได้แก่
• Temperature Monitoring: ตรวจสอบและรักษาอุณหภูมิภายในกล่อง เพื่อคงคุณภาพของเวชภัณฑ์
• Humidity Monitoring: ตรวจวัดค่าความชื้นที่อาจส่งผลต่อคุณภาพยา
• Vibration Monitoring: ตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนขณะขนส่ง
• GPS Tracking System: ติดตามตำแหน่งและสถานะการจัดส่งได้ทุกวินาที
“เราเชื่อว่าเวชภัณฑ์ทุกชิ้น วัคซีนทุกโดส มีความหมายต่อชีวิต 'Skyller ColdCare' คือนวัตกรรมการขนส่งที่คง ประสิทธิภาพสูงสุดของเวชภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ผู้รับจึงสามารถมั่นใจได้ว่ายาและวัคซีนจะถูกส่งถึงมืออย่างปลอดภัย โดยยังคงคุณภาพไว้อย่างดีที่สุด พร้อมกันนี้เราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีโดรนขนส่งมาทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Skyller ColdCare ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการสาธิตในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดในการนำเทคโนโลยีโดรนขนส่ง ไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น” คุณาชาติ กล่าวทิ้งท้าย
สนใจโซลูชันของเรา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.skyller.co/en/service/detail/delivery-drone-service
.
SKYLLER SOLUTIONS
Facebook: https://www.facebook.com/SkyllerSolutions
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/skyllersolutions/
Email: contact@skyller.co
Tel: 02-078-4067