WP แย้ม Q4สดใสเน้นกลยุทธ์การตลาดครบวงจร

“ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ” ประเมินผลงานโค้งสุดท้ายปีนี้ไปได้สวย ตามแผนบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นระบบโดยเน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีศักยภาพสามารถสร้างการเติบโต และผลกำไรที่มั่นคง ฟากซีอีโอ ระบุเดินหน้ากระตุ้นยอดขาย เน้นกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร พร้อมสร้างการรับรู้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ในทุกช่องทาง มั่นใจผลงานปี 68 เติบโตต่อเนื่อง
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) ผู้นำการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 ยังมีทิศทางเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการปรับกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีศักยภาพสามารถสร้างการเติบโต และผลกำไรที่มั่นคง รวมถึงการเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมสร้างการรับรู้ แบรนด์“เวิลด์แก๊ส”ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง
แม้ว่าปีนี้ยอดการส่งออกต่างประเทศจะลดลง แต่ยอดขายในประเทศยังมีทิศทางที่ดี โดยในปีนี้ทั้งปีคาดว่า ปริมาณการขายจะอยู่ที่ประมาณ750,000 ตัน ขณะที่นโยบายการบริหารพอร์ตลูกค้ามีประสิทธิภาพที่ดี จะส่งผลให้ภาพรวมของผลงานน่าจะดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าปริมาณการขายในปี 2569 อยู่ที่ 770,000 ตัน และคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่17,360 ล้านบาท
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการลงทุน โดยตั้งเป้างบลงทุนในปี 2569 ไว้ที่ 500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลักและธุรกิจด้านพลังงานสะอาด (Green Energy)โดยเน้นไปที่โซลาร์รูฟท็อป อีกทั้งมีแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2568 ได้มีการขยายจุดกระจายสินค้าและคลังเก็บก๊าซ LPG ที่บริษัทฯ บริหารโดยตรงไปยังจังหวัดพิจิตร เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายจุดกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงบรรจุในเครือข่ายทั้งหมด 177 แห่ง และคลังก๊าซ 5 แห่งทั่วประเทศ
“ในไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลงานจะอยู่ในทิศทางบวก เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรสุทธิงวด 9 เดือนของปีนี้ อยู่ที่ 108.81 ล้านบาท ขณะที่มียอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 572,000 ตัน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเดินหน้ากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 เติบโตได้อย่างแน่นอน” นางสาวชมกมล กล่าว
อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,369.80 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 38.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท คิดเป็น 1.67% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 37.76 ล้านบาท และมี EBITDA อยู่ที่ 160.79 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,139.19 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 108.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาท หรือ 1.61% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 107.09 ล้านบาท และมียอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 572,000 ตัน แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศจำนวน 562,053 ตัน และส่งออกจำนวน 9,947 ตัน