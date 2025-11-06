WPกำไรงวดนี้เติบโตต่อเนื่อง บริหารกลุ่มลูกค้าดี – คุมต้นทุนเยี่ยม

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ โชว์ผลงานไตรมาส 3/67 มีรายได้รวม 4,369.80 ล้านบาท กำไรสุทธิ 38.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.67 % จากปัจจัยหนุนจากการบริหารจัดการพอร์ตลูกค้าและควบคุมต้นทุนที่ดี ฟากผู้บริหาร "ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" ระบุโค้งสุดท้ายปีนี้โตต่อเนื่องมุ่งสู่เป้าที่วางไว้
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,369.80 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 38.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท คิดเป็น 1.67% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 37.76 ล้านบาท และมี EBITDA อยู่ที่ 160.79 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน มีรายได้รวม 13,139.19 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 108.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาท หรือ 1.61% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 107.09 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการพอร์ตลูกค้าอย่างเป็นระบบ ที่สามารถสร้างศักยภาพในการเติบโตและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 572,000 ตัน แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศจำนวน 562,053 ตัน และส่งออกจำนวน 9,947 ตัน โดยบริษัทฯ ยังมีจุดกระจายสินค้าภาคครัวเรือนที่ครอบคลุมถึง 177 แห่งทั่วประเทศ ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น รองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มภาคครัวเรือนที่สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นมูลค่ารวม 43 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการลงนามสัญญากับลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมอีก 1.3 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 11.5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในการสร้างรายได้ประจำให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
"บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพและภาพรวมธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายอดขายการส่งออกในต่างประเทศมีปริมาณที่ลดลงแต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการยอดขายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้มั่นใจว่า ภาพรวมทั้งปี 2568 ของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นไปในทิศทางบวกและสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” นางสาวชมกมล กล่าว