จับคาดอนเมือง! 3 ไต้หวัน วางยาสลบเต่าดาว-จระเข้52 ตัว ยัดถุงน่องพาขาย ตปท.

ตำรวจป่าไม้รวบ 3 ไต้หวัน ขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ลอบขนเต่าดาว กิ้งก่าจระเข้ กว่า 52 ชีวิต ผ่านสนามบินดอนเมือง สุดพิเรนทร์วางยาสลบสัตว์ก่อนยัดใส่ถุงหน่องผูกขา สารภาพได้ค่าจ้างเที่ยวละ 3 หมื่นบาท
วันนี้ (17 ต.ค.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย รรท. ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส. สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ,เจ้าหน้าที่ศุลกากร จับกุมนาย ชู ชิง ชุง อายุ 53 ปี นาย หง จื้อ เสี่ยน อายุ 40 ปี และนาย หยาง จง จู๋ อายุ 36 ปี พร้อมของกลาง สัตว์ป่าหายากรวมจำนวน 52 ตัว แบ่งเป็น เต่าจักร 3 ตัว, เต่าดาวอินเดีย 1 ตัว, เต่าแมงมุม 1 ตัว, ลูกเต่าดาว 32 ตัว, เต่าดาว 2 ตัว, เต่าปูลู 4 ตัว, เต่าภูเขา 2 ตัว และกิ้งก่าจระเข้ 7 ตัว ได้ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ขณะกำลังเตรียมลักลอบขนลำเลียงส่งออกต่างประเทศ
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จับกุม นายชิว ขัวชู อายุ 54 ปีชาวไต้หวัน ขณะกำลังลักลอบขนนางอาย 2 ตัว กระรอก 1 ตัว, ตัวนาก 3 ตัว และ เต่าจักร อีก 2 ตัว ออกนอกประเทศ ผ่านสนามบินดอนเมืองด้วยการซุกซ่อนสัตว์เหล่านี้ไว้ตามร่างกายโดยเริ่มจากการนำสัตว์เหล่านี้มามอมยาสลบก่อนนำไปยัดใส่ถุงน่องแล้วพันปิดทับอีกชั้นด้วยผ้าอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงนำไปมัดติดตามร่างกายของตนเอง เพื่อปกปิดหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่
ต่อมาได้ขยายผลทราบว่า มีการทำกันเป็นเครือข่าย และ เตรียมจะมีการลักลอบขนสัตว์ป่าหายากล็อตใหญ่ออกนอกประเทศด้วยวิธีการเดิมผ่านสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง จึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง 3 รายกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นตามร่างกายจนกระทั่งพบเจอสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณขาดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า อยู่ร่วมในขบวนการดังกล่าวจริง โดยทำหน้าที่เป็นคนลักลอบขน ได้ค่าจ้างครั้งละ 3 หมื่นบาท ทำมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วนสัตว์เหล่านี้รับซื้อต่อมาจากชายไทยอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงไต้หวันแล้วก็จะนำไปขายต่อให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบสัตว์ชนิดดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พยายามส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต, พยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร และ พยายามส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปทส.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป