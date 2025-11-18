ครม.ไฟเขียว "คนละครึ่งพลัส" เพิ่มเงิน 2,000 บาทให้ร้านค้าเพิ่มทักษะการเงิน-ขายออนไลน์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ในส่วนของร้านค้าถุงเงิน ที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้วยการ "เพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย เสริมทักษะ" โดยรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้ไม่เกินร้านค้าละ 2,000 บาท จำกัดสิทธิ์ไว้ที่ 4 แสนร้านค้า
ทั้งนี้ ร้านค้าที่จะได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว จะต้องร่วมพัฒนาทักษะการขายผ่าน 1 ใน 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค.68 ดังนี้
1. เพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์ โดยเพิ่มโอกาสทางการขายจากร้านค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ สำหรับร้านอาหาร-เครื่องดื่ม โดยเข้าร่วมกับ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ใน 4 แพลตฟอร์ม คือ Lineman, Grab, Robinhood และ ShopeeFood
2. เพิ่มความรู้เสริมสภาพคล่อง โดยสมัครและเรียนหลักสูตร Smart Finance ซึ่งเป็นการ Upskill หลักสูตรพัฒนาความรู้ทางการเงิน กับธนาคารออมสิน ที่ www.gsb.go.th สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. เพิ่มทักษะบริหารจัดการธุรกิจ โดยสมัครเรียนหลักสูตร DBD Academy ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่าน https://dbdacademy.dbd.go.th สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด