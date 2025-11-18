ILINK เผยQ3ผลงานโต มั่นใจทั้งปีโตตามเป้า

“อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น “ชูผลงาน 9 เดือนแกร่ง เผยงบไตรมาส 3 กวาดรายได้รวม 4,764.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 221.77 ล้านบาทเดินหน้ารุกโค้งสุดท้ายปีเต็มกำลัง มั่นใจรายได้รวมเติบโตตามเป้าหมาย หนุนทุกกลุ่มธุรกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง เสริมศักยภาพรับอนาคตยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และดาต้าเซ็นเตอร์
นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม –กันยายน) สร้างรายได้รวมจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ จำนวน 4,764.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 221.77 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังมีความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งด้านต้นทุน และภาวะตลาดที่ผันผวน
โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามกลยุทธ์ “Quality Growth” หรือ การเติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งจากฐานรายได้ที่ยั่งยืนในทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution), ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey Engineering) และธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center) พร้อมปรับกลยุทธ์เชิงรุกในช่วงโค้งสุดท้ายของปี เพื่อผลักดันรายได้รวมให้เติบโตตามเป้าหมาย ซึ่งนับว่าผลงาน 9 เดือนแรกโดดเด่น แม้เศรษฐกิจชะลอ แต่ยังรักษาการเติบโตได้ทุกกลุ่ม
นายสมบัติกล่าวว่า “ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ILINK สามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับมั่นคง ทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิ โดยยังคงรักษาความแข็งแกร่งในทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก แม้สภาวะเศรษฐกิจและตลาดจะมีความผันผวน กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุม พร้อมเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว”
อีกทั้ง ILINK ยังคงมองเห็นแนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2568 ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์เครือข่าย ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นชัดเจน จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และการขยายตัวของภาคดิจิทัลทั่วประเทศ
โดยธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution Business) ที่เป็นหัวใจสำคัญของ ILINK มากว่า 38 ปี ยังคงเป็นเสาหลักในการสร้างรายได้ โดยในรอบ 9 เดือนแรกปี 2568 บริษัททำรายได้รวม 2,202.21 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อยร้อยละ 10.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 243.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.15 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ LINK AMERICAN CABLING และ GERMAN RACK ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานรัฐ และกลุ่มผู้รับเหมาโครงข่ายมืออาชีพ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการ
ขณะเดียวกัน ปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน Data Center, AI, และ Green Technology รวมถึงจากการที่ภาครัฐเดินหน้ากระตุ้นการลงทุนด้าน Data Center และโครงการ Fast Pass บริษัทฯ มองว่าหากประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ จะเป็นปัจจัยบวกที่ชัดเจน และสำคัญอย่างยิ่ง ต่อกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งของ ILINK เนื่องจากเป็นสินค้า และโซลูชันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเหล่านี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จะสามารถช่วยสนับสนุน และผลักดันให้คำสั่งซื้อในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ เติบโต และขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ด้านธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey Engineering Business) ในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 382.98 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 89.65 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำลังเตรียมประมูลโครงการ Submarine Cable 230 KV ขนอม-เกาะสมุย 2 วงจร งบประมาณของโครงการ 9,125 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทจะได้ร่วมมือกับ LS Cable & System ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม LG (Lucky Goldstar/Korea)และจะประกวดราคาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 นี้ รวมถึงโครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไปยังเกาะสมุย มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ PEA เพื่อเริ่มดำเนินงาน
สำหรับธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center Business)ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 2,181.51 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 9.24 ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ (ECL) ซึ่งเกิดจากการรอเก็บเงินจากลูกค้าบางรายรวม บริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแรงของธุรกิจหลัก และแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดเก็บเงินดังกล่าวกลับมาให้เร็วที่สุด
ทั้งนึั ผลประกอบการไตรมาส 3 ทำรายได้รวม 712.12 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 40.35 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการตั้งสำรอง ECL จำนวน 36.57 ล้านบาท เพื่อบริหารความเสี่ยงทางบัญชีตามมาตรฐานการเงิน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการดังกล่าว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว และพร้อมกลับมาเติบโตได้ตามปกติในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีความคาดหวังต่อการดำเนินโครงการสำคัญระดับประเทศ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบระยะที่ 3 (USO Phase 3) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดรายได้จากโครงข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง เตรียมรุกอาเซียนเต็มรูปแบบ ITEL ยังเดินหน้าขยายศักยภาพเชิงกลยุทธ์ผ่านการดึงพันธมิตรจากสิงคโปร์ Super Sea Cable Networks Pte. Ltd. (SEAX Asia) เข้ามาร่วมถือหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ITEL Global” ที่จะเป็นหัวหอกในการขยายธุรกิจด้าน Regional Connectivity และ Data Center ไปยังตลาดอาเซียน โดยวาระดังกล่าวจะถูกเสนอเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 นี้
“เรายังคงยึดมั่นในแนวทางบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุม และมุ่งลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรโดยบริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมมูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งหวังได้รับการคัดเลือกให้มากที่สุด เพื่อเสริมพอร์ตโครงการ และเพิ่มรายรับในระยะยาวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในอนาคต ด้วยศักยภาพของทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลัก และทิศทางการขยายตลาดเชิงรุกควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ILINK มั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อไป ภายใต้หลักกลยุทธ์ “Quality Growth เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืนแบบมีคุณภาพครับ” นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการฯ กล่าว