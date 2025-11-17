กทปส. จัดงาน BTFP Showcase 2025 โชว์ 8 โครงการเด่น ด้านเทคโนโลยีวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไทยแห่งอนาคต

ถือเป็นกิจกรรมประจำของทุกปี ที่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public Interest-BTFP) หรือ กทปส. และงาน BTFP Showcase 2025 ปีนี้เพื่อนำผลสำเร็จและนวัตกรรม จากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุน เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ก้าวสู่เวทีการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้คัดเลือก 8 โครงการไฮไลท์ ร่วมแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ลานกิจกรรมชั้น G วันที่ 14 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นประธานเปิดงาน
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาท กทปส. ว่านอกจากจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแล้ว ยังต้องการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมส่วนรวมได้
“เงินทุนที่ กทปส. ให้การสนับสนุน แบ่งเป็นประเภทที่ 1. ทุนเปิดกว้าง ประเภทที่ 2. ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด ประเภทที่ 3. ทุนที่ กสทช.ประกาศกำหนด ประเภทที่ 4 ทุนสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับปี 2568 มีหลายโครงการที่ได้รับทุน มีผลงานโดดเด่น และเป็นประจำทุกปี ที่จะได้นำผลงานดังกล่าวมาร่วมแสดงในงาน BTFP Showcase เผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการวิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นที่รู้จัก สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยใหม่ๆ ให้ก้าวเข้าสู่เวทีการวิจัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้โครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. ได้พัฒนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างแท้จริง” นายไตรรัตน์ กล่าว
สำหรับไฮไลต์ของการจัดงาน BTFP Showcase 2025 นอกจากจะนำผลงานจาก 8 โครงการ มาเผยแพร่แล้ว ยังเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง ในการผลิตเนื้อหารายการและการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเนื้อหารายการสู่ระดับสากล ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ภายในงานนี้มีการเปิดพื้นที่ สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำในการยื่นขอรับทุนด้วย
สำหรับ 8 โครงการที่นำมาจัดแสดงภายในงาน BTFP Showcase 2025 ได้แก่
1. โครงการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ หน่วยงาน: มูลนิธิกรมควบคุมโรค
3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Edge Computing เพื่อต่อยอดแพลตฟอร์ม NETPIE IoT หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
4. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ถอดรหัสช่องสัญญาณมาตรฐาน 5G สำหรับสื่อการสอนและการ์ดเร่งความเร็ว FEC สำหรับโครงข่าย O-RAN หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. โครงการการออกแบบและพัฒนาเรดาร์เพื่อการตรวจจับโดรนและจำแนกโดรนจากสิ่งรบกวน หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. โครงการระบบบริหารด้านการเกษตรเพื่อวิสาหกิจชุมชน เฟส 2 หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.โครงการ KidBright Net: โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ระยะที่ 2) หน่วยงาน: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตบริการเสียงบรรยายภาพเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ หน่วยงาน: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนกิจกรรมเสวนา หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรกับการผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน ) หรือ CEA และ นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช.
กิจกรรม Short Talk มี ปราโมทย์ แสงศร, ศิวโรจณ์ คงสกุล และ อวัช รัตนปิณฑะ ร่วมวงพูดคุยถึงพลังการสร้างสรรค์ของคนเบื้องหลังกับทีมผู้กำกับภาพยนตร์คนรุ่นใหม่ สุดท้ายกับกิจกรรมการสัมภาษณ์ แชร์ประสบการณ์ และ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทรนด์วงการภาพยนตร์บันเทิง โดยศิลปินชื่อดัง นน-ชานน สันติธรกุล นอกจากนี้ ภายในงาน “BTFP Showcase 2025” ยังจัดกิจกรรมพิเศษ Interactive Game ตอบคำถามรับของที่ระลึก เป็นการเพิ่มสีสันและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งงานนี้ มีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก