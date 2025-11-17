กรุงไทยเปิดตัว 'บัตรเดบิตรักษ์โลก' ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ปลูกต้นไม้ 1 ต้นทุกการสมัคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)จับมือ มาสเตอร์การ์ด และพันธมิตรระดับโลก Conservation International (CI) และ World Resources Institute (WRI) เปิดตัว “บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก” ภายใต้โครงการ Priceless Planet Coalition (PPC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติของมาสเตอร์การ์ด ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยทุกการสมัครบัตร 1 ใบ เท่ากับการร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
ทั้งนี้ บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 97% และได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล Card Eco-Certification (CEC) โดยกระบวนการผลิตบัตรช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 18% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตแบบเดิม หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 1.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 79 ต้น
สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ในประเทศไทยมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แหล่งมรดกโลกยูเนสโก และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของของธนาคารกรุงไทยในการสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ขององค์กรและประเทศ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติในข้อ 13 ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน