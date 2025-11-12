“ตั๊น จิตภัสร์” ลงพื้นที่สระแก้ว เยี่ยม รร.ตชด.บ้านเขาสารภี มอบสิ่งของ-ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปธ.ที่ปรึกษารมว.ทส.เยี่ยมรร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ครูและนักเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ย้ำทส.มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน
วันนี้ (12 พ.ย. 2568) นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ และพล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ผบ.ช.ตชด.)ภาค 1ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โดยน.ส.จิตภัสร์ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมชื่นชมความทุ่มเทของครูตชด.ในการดูแลการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ว่าการมาเยี่ยมโรงเรียนตชด.ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน
ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ห่างไกล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน