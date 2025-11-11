คณะผู้บริหาร และพนัสซีพีแรม (ลาดกระบัง) เดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างสมดุลธรรมชาติ สอดคล้องการพัฒนายั่งยืนองค์การสหประชาชาติ (SDGs)

นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และชุมชนรอบนิคมลาดกระบัง จัดโครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ปีที่ 6 ประจำปี 2568 ภายใต้โครงการ CPRAM Green Life #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในการนี้ นายดิเรก ส่งเสริม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนางเกสนีย์ ทรัพย์โชคอนันต์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งป่าชายเลนถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นกำแพงธรรมชาติในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องและยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ ซีพีแรมยังคงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และแจกกล้าไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ได้แก่ เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 การปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน