โมเดอร์นฟอร์ม สานต่อภารกิจรักษ์โลกปี 2 ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกักเก็บคาร์บอนสู่ความยั่งยืน

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN นำโดย นายโยธิน เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการ นำพนักงานจิตอาสาร่วมภารกิจรักษ์โลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกิจกรรม “ปลูกป่า บางปู ดูนก” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ลำดับที่ 63 เมื่อปลายปี 2567
ต่อยอดจากปีแรกที่ปลูกต้นโกงกาง 200 ต้นที่บางขุนเทียน ปีนี้โมเดอร์นฟอร์มขยายการปลูกเป็นต้นโกงกางใบใหญ่และแสมขาวรวม 1,000 ต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 308 กิโลกรัม (0.3 ตัน) ต่อต้นตลอดช่วงชีวิต 25 ปี ตามข้อมูลจาก Eden Reforestation Projects ดังนั้นการปลูกต้นไม้ครั้งนี้จึงมีศักยภาพดูดซับคาร์บอนได้ประมาณ 300 ตัน CO₂ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง สร้างที่อยู่อาศัยและเกราะธรรมชาติให้สัตว์น้ำ รวมถึงลดการกัดเซาะชายฝั่ง
นอกจากภารกิจการปลูกป่าแล้ว พนักงานยังได้ร่วมกันเก็บขยะริมหาด เพื่อคืนความสะอาดและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน กิจกรรมครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นของโมเดอร์นฟอร์มในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป็นการลงมือทำที่เห็นผลได้จริง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ