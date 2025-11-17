CCP เผยผลงาน9 เดือนแรกปีนี้กำไรโต 20%

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี เผยผลประกอบการงวด 9 เดือน รายได้เฉพาะกิจการ 1,214.94 ล้านบาท กำไรสุทธิ 73.81 ล้านบาท เติบโตกว่า 20% จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริหารต้นทุน รับรู้ส่วนแบ่งกำไรบริษัทย่อย “CHARLIE” ธุรกิจโลจิสติกส์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Precast เสริมศักยภาพธุรกิจ พร้อมประมูลงานใหม่เติม Backlog แตะ 1,800 ล้านบาท
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2568 บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการ 1,214.94 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,289.48 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 73.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 61.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.15%
ทั้งนี้เป็นผลจากความสามารถทำกำไรปรับตัวดีขึ้น อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 22.65% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนด้านพลังงาน แรงงาน และควบคุมต้นทุนด้านวัสดุได้อย่างคงที่ อีกทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) พร้อมใช้และ Green Precast ที่ได้รับการรับรอง CFP ของบริษัท มีความต้องการใช้งานจากผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน 10.39 ล้านบาท จาก บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด (CHARLIE) บริษัทย่อย ซึ่งให้บริการด้านบริหารจัดการคลังสินค้า Free Zone (เขตปลอดอากร) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าใช้บริการเต็มพื้นที่
ขณะที่ผลประกอบไตรมาส 3/68 ชะลอตัวลงเล็กน้อย มีรายได้เฉพาะกิจการ 416.15 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 426.82 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 26.52 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 31.95 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอส่งสินค้าบางส่วนตามสภาพแวดล้อมของฤดูกาล ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในภาพรวมของปีนี้
สำหรับแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 4/68 บริษัทคาดว่าจะเติบโตในเกณฑ์ดี จากดีมานด์คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Green Precast ทั้งงานโครงสร้างและงานระบายน้ำ จากกลุ่มผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการผลิต อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของฐานลูกค้าทั่วประเทศ ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับเหมาะสม อีกทั้งยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ เพื่อรักษา Backlog ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานภาครัฐ 60% และภาคเอกชน 40%
“CCP ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยีและเศษวัสดุเหลือใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Precast ซึ่งไม่เพียงช่วยตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า แต่ยังช่วยขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน และโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก-ใหญ่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอาทิตย์ กล่าว