วิถีลูกหนี้!กัมพูชาเตรียมเป็นชาติแรกๆของโลก ที่จะฝากทองคำไว้กับจีน

กัมพูชาเตรียมกลายเป็นประเทศแรกๆของโลกที่จะจัดเก็บทองคำไว้กับจีน ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวันพุธ(5พ.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ ถือเป็นความคืบหน้าในเบื้องต้น ในความพยายามของปักกิ่งที่หวังผลักดันตนเอง ก้าวขึ้นมาในฐานะตู้เซฟหรือผู้ดูแลทองคำของโลก
แหล่งข่าวเปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า กัมพูชามีแผนจัดเก็บทองคำบางส่วนในคลังสำรอง ที่ห้องนิรภัยที่ลงทะเบียนไว้กับตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ ในเขตปลอดอากรของเซิ่้นเจิ้น นอกจากนี้แล้วยังมีประเทศอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่แสดงความสนใจฝากทองคำไว้กับจีนเช่นกัน ในขณะที่พวกเขากำลังชั่งใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการกระจายความหลากหลายคลังสำรองของพวกเขา จากศูนย์รับฝากดั้งเดิมอย่างในลอนดอน
ปักกิ่งหวังก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับฝากทองคำของประเทศอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาหาทางสถาปนาระบบการเงินโลกที่ลดการพึ่งพิงดอลลาร์และศูนย์กลางตะวันตก แหล่งข่าวเปิดเผยว่าข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชา เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บทองคำที่ซื้อใหม่ ไม่ใช่เป็นการโยกย้ายทองคำมาจากคลังจัดเก็บที่มีอยูในปัจจุบัน
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่า "มีไม่กี่สถานที่" ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับการจัดเก็บทองคำของประเทศ แต่เธอไม่ได้พาดพิงว่าจีนเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่
ธนาคารกลางของกัมพูาห่งนี้ มีทองคำในครอบครองราวๆ 54 ตัน ถือเป็น 1 ใน 4 ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด 26,000 ล้านดอลลาร์ของกัมพูชา อ้างอิงการประเมินล่าสุดของสภาทองคำโลก
ทั้งนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชายังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวของบลูมเบิร์ก เช่นเดียวกับธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนหรือธนาคารกลางจีน
จีนและกัมพูชา มีความสัมพันธ์อันดีกันมาช้านาน และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพิ่งเดินทางเยือนกรุงพนมเปญเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการหนึ่งแถบและหนึ่งเส้นทาง อันเป็น เรือธงของสี บริษัทต่างๆของจีนช่วยสนับสนุนทางการเงินและช่วยก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของกัมพูชา ไล่ตั้งแต่สนามบินแห่งใหม่ในพนมเปญ ไปจนถึงทางด่วนและคลอง
บ่อยครั้ง กัมพูชาให้คำนิยามความสัมพันธระหว่างพวกเขากับจีนว่า "ห่อหุ้มด้วยมิตรภาพ" ก่อรูปก่อร่างแห่งพันธสัญญาจากการปักกิ่งให้การสนับสนุนกัมพูชามาตั้งแต่ยุคสมัยเขมรแดง จีนถือครองหนี้ถึง 1 ใน 3 ของกัมพูชา และการค้าทวิภาคีแตะระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลก กำลังเพิ่มคลังสำรองทองคำของตนเอง เพื่อต้านทานความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ความเคลื่อนไหวที่ผลักให้โลหะมีค่าชนิดนี้ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งนี้ทองคำส่วนใหญ่มักถูกจัดเก็บไว้ตามศูนย์กลางต่างๆที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างเช่นในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ ขณะที่ จีน ก็หวังเพิ่มชื่อตนเองอยู่ในนั้นเช่นกัน
(ที่มา:บลูมเบิร์ก)