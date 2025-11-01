ไอเดียบรรเจิด ชาวบ้านร่วมประดิษฐ์กะลาทำกระทงลอยเคราะห์ @วัดป่าสามัคคีธรรม จ.เลย

เลย-ชาวบ้านห้วยทรายคำ อ.เมืองเลย ร่วมกันนำกะลาและเศษเทียน วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระทงหลากสีสัน ให้คนร่วมทำบุญกับวัด ในงานประเพณีลอยกระทง ลอยเคราะห์ ที่สระน้ำวัดป่าสามัคคีธรรม จ.เลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านห้วยทรายคำ ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย ชาวบ้านได้มารวมกลุ่มกันทำกระทงกะลามะพร้าว เพื่อเตรียมใช้ในงานลอยกระทงกะลาลอยเคราะห์ ไท ไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่งชุดไทยไปลอยกระทง ประจำปี 2568 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ สระน้ำภายในวัดป่าสามัคคีธรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว
ลอยกระทงกะลาบ้านห้วยทรายคำ เกิดจากแนวคิดของพระอธิการเอกสิทธิ์ กิตติคุตโต เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม ได้เห็นกะลามะพร้าวที่ชาวบ้านนำเอามะพร้าวมาประกอบอาหารเตรียมงานวัด แล้วชาวบ้านเอาไปกะลาไปเผาไฟ เกิดความเสียดาย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าควรนำวัสดุที่ดูไร้ค่านั้น มาใช้ประโยชน์และเห็นเศษเทียนผึ้งจากงานประเพณีแห่ต้นเทียนและต้นปราสาทผึ้งออกพรรษา วางกองอยู่
จึงมีความคิดว่าจะทำกลีบบัวโดยใช้เศษผึ้งเหล่านี้มาต้มให้ละลาย แล้วนำมะละกอมาแกะสลักเป็นแม่พิมพ์กลีบบัว พร้อมนำกะลามะพร้าวที่เป็นขยะเหลือใช้มาตัดตกแต่งให้เป็นรูปร่างกระทง แล้วนำมาประกอบเป็นกระทง นำฝ้ายดิบมาปั่นเป็นลักษณะคล้ายกับตีนกา ใช้นำมาเป็นไส้มาใส่ในกระทงกะลา โดยปีนี้ได้เพิ่มเติมกลีบกระทงให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วย
พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไปด้วย เจริญพระพุทธมนต์สวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุ ก่อนนำกระทงดังกล่าวไปลอย โดยได้กำหนดให้กระทงหนึ่งอันแทนอายุ 12 ปี จึงนำมาซึ่งกระทงกะลาลอยเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ในบริเวณงานนี้ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย