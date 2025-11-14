PROUDเผยผลงาน Q3กำไรพุ่ง 1,826%

PROUD โชว์ฟอร์มโดดเด่น ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 68 รายได้ 1,239 ล้านบาท กำไร 55 ล้านบาท เติบโต 1,826% ผลจากการรับรู้ยอดโอนโครงการเวหา หัวหิน, วี อารีย์ และ นิว ดิสทริค อาร์ 9 พร้อมปิดการขายโครงการ นิว ครอส คูคต สเตชัน อย่างสมบูรณ์ โชว์ Backlog แข็งแกร่ง 6,985 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาโครงการตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์ สร้างการเติบโตต่อเนื่อง
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 3/2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 232 ล้านบาท จำนวน 1,007 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 435% และมีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท จำนวน 52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,826%
ขณะที่ ผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2568 มีรายได้รวม 5,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,015 ล้านบาท จำนวน 2,998 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 149% และมีกำไรสุทธิ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท จำนวน 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58%
ผลประกอบการของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้รายได้การโอนกรรมสิทธิ์โครงการที่ประสบความสำเร็จตามแผน ได้แก่ โครงการ เวหา หัวหิน (VEHHA Hua Hin) จำนวน 1,018 ล้านบาท โครงการ วี อารีย์ (VI Ari) จำนวน 218 ล้านบาท โครงการ นิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) จำนวน 3,656 ล้านบาท และสามารถปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ นิว ครอส คูคต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station) ได้อย่างสมบูรณ์
ผลการดำเนินงานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการส่งมอบโครงการคุณภาพตรงตามกำหนด แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งของยอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2568 รวมกว่า 6,985 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีถัดไป
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “ALL IS WELL – เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน” ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้า Real Demand ที่ยังคงมีกำลังซื้อและมองหาโครงการที่โดดเด่นทั้งในด้านทำเล คุณภาพ และความคุ้มค่า ปรับกลยุทธ์ให้รัดกุม บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่อง