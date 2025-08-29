PROUD ผลงานแกร่งโตติดTop10อสังหาฯ

“พราว” เผยผลงานโตก้าวกระโดดติด Top10 อสังหาฯ ไทย พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นโ ปรดักส์ลักชัวรีภายใต้แนวคิด ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน ผสานองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ เตรียมแผนเปิด 3โครงการใหม่ 3 ทำเล มูลค่า 9,600 ล้านบาท ตอบโจทย์กลุ่มเรียลดีมานด์ไทย-ต่างชาติ วางรากฐานความยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG ยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าสู่ Net Zero ปี 93
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD กล่าวว่า ไตรมาส 2/68 นี้ บริษัทสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรให้เป็นบวก จากการเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี บนทำเลที่ตั้งระดับ Rare Location ผสานองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ด้านการออกแบบครบครันเพื่อการอยู่อาศัย พร้อมการดูแลในระยะยาว และการใส่ใจด้านความยั่งยืน ตอบโจทย์กลุ่มเรียลดีมานด์ระดับลักชัวรี และกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถก้าวขึ้นสู่หนึ่งในบริษัทอสังหาฯระดับ Top10 ของประเทศ สวนกระแสตลาดอสังหาฯ โดยรวมที่ชะลอตัว
นอกจากความสำเร็จด้านผลประกอบการแล้ว PROUD เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 68 ทั้งหมด 3 โครงการ มูลค่ารวม 9,600 ล้านบาท บนพื้นที่ 3 ทำเลศักยภาพชานเมืองกรุงเทพฯ หัวหิน และภูเก็ต พร้อมมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ขยายผลจากแนวคิด “ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน” สู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างแท้จริง ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืน 3 แกนหลัก ได้แก่ Localization การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น Collaboration การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโครงการที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และ Innovation การสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับ การดำเนินงานในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไปจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตบนพื้นฐานของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) หรือ ESG ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s SDG) เน้นการใช้จุดแข็งของบริษัทเดินหน้าพัฒนาสังคมต่อเนื่องในฐานะนักพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านสิ่งแวดล้อม (E) บริษัทได้วางรากฐานสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 และให้ความสำคัญกับการออกแบบที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานระดับโลกอย่าง LEED, Fitwel และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีการนำนวัตกรรมการออกแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากร เช่น การออกแบบตึกหายใจได้ ของโครงการรมย์ คอนแวนต์ การสนับสนุนการกำจัดขยะในครัวเรือน ด้วยการย่อยสลายแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น