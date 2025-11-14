“เอพี”เผย 9 เดือนกำไรสุทธิ 3,025 ล้าน แจงยอดขาย 10 เดือน 37,303 ล้าน

เอพี ไทยแลนด์ เผยผลงาน 9 เดือนเติบโต กวาดรายได้ 33,368 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,025 ล้านบาท แจงยอดขาย 10 เดือน 37,303 ล้านบาท หลังไตรมาส 3 ยอดขายพุ่ง 12,472 ล้านบาท โต 52.2% จากไตรมาสก่อน ไตรมาสสุดท้ายกางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 22 โครงการ มูลค่า 24,000 ล้านบาท
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” กล่าวว่า การดำเนินงาน 9 เดือนของปี 68 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดมีรายได้รวมจากสินค้ากลุ่มแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่นๆ ที่สูงถึง 33,368 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 3,025 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 68 “เอพี”มีรายได้รวม (100% JV) 12,428 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8.7% จากไตรมาสก่อนหน้า และกำไรสุทธิ 1,155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและการเติบโตที่ต่อเนื่องในทุกมิติ โดยมีผลงานเด่นจาก
ขณะที่กลุ่มธุรกิจแนวราบ โครงการแนวราบเครือเอพี ทั้งบ้านแฝด ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว ยังคงรักษาโมเมนตัมการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งโครงการพร้อมเข้าอยู่ และโครงการใหม่ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี โดยโครงการที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าการโอนสูงสุด ได้แก่ CENTRO บางนา CENTRO เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ CENTRO เพชรเกษม-บางแค THE CITY กัลปพฤกษ์ และ THE PALAZZO ปิ่นเกล้า-บรมฯ
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นภายในไตรมาสนี้อีก 3 โครงการ ได้แก่ GRANDE PLENO สุขุมวิท-บางนา PLENO สุขุมวิท-บางนา 2 และ PLENO ชัยพฤกษ์ ส่วนสินค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมร่วมทุน (JV) กลุ่มธุรกิจคอนโดร่วมทุนก็สามารถสร้างการเติบโตที่โดดเด่น จากยอดรับรู้รายได้แข็งแกร่งของคอนโดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ 2 โครงการใหม่ ได้แก่ ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4 และ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ซึ่งยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมการโอนกรรมสิทธิ์ได้ดีต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 3 และมีสัญญาณที่ดีว่าการโอนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึง บริษัทสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ASPIRE อรุณ พรีเว่ ได้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาเพียงสี่เดือน หลังจากเริ่มการโอนเมื่อเดือนพ.ย.68
สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี บริษัทฯ มีแผนเปิด 22 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาทส่งผลให้โค้งสุดท้ายของปีนี้บริษัทฯ จะมีโครงการพร้อมขายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากกว่า 217 โครงการ เพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโต และสานต่อการส่งมอบที่สุดของ Living Quality ในแบบคุณผ่านทุกโครงการคุณภาพในเครือเอพี
ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรกปี68 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 37,303 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายที่แข็งแกร่งต่อเนื่องมาจากไตรมาส 3 ซึ่งมียอดขายสุทธิสูงถึง 12,472 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 52.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) แบ่งเป็นยอดขายสุทธิจากโครงการแนวราบ 9,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับไตตมาสก่อน และยอดขายสุทธิจากโครงการคอนโด 2,475 ล้านบาท