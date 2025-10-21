ฮิเดกิ มัตสึโมโตะ จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่า กลับคืนสู่ใต้ท้องทะเล”

ฮิเดกิ มัตสึโมโตะ กก.ผจก.บจก.โคเซ่ (ประเทศไทย) และทีมผู้บริหาร จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่า กลับคืนสู่ใต้ท้องทะเล” มานานถึง 15 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุน มูลค่า 98,000 บาท ให้กับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน จ.ระยอง เพื่อนำไปใช้ในโครงการสำหรับเต่าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการปลูกและอนุบาลปะการัง โดยมี ผอ.อติชาต อินทองคำ เป็นผู้รับมอบ
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ผู้นำเข้าคริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ ส่งทีมพนักงานจิตอาสา เป็นตัวแทนมอบโดนัท คริสปี้ ครีม ให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผช.ผอ.ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
***
เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ มิตซูบิชิ เอสเตท สานต่อความร่วมมือในโครงการ AP OPEN HOUSE ปีที่ 10 นำตัวแทนนิสิตนักศึกษาผู้ชนะเลิศไปญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้คุณภาพชีวิตจากต้นแบบ “From Unspoken Needs to Living Quality” โดยมี มร. โทรุ ฮายามิซุ Executive Officer & General Manager, ฝ่ายวางแผนธุรกิจระหว่างประเทศ บจก.มิตซูบิชิ เอสเตท พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตนักศึกษาผู้ชนะเลิศจาก AP OPEN HOUSE รุ่นที่ 10 ร่วมงาน