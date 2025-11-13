จ่อรื้อโควตาสลากฯ ผู้พิการ จัดสรรตรงให้ผู้ขึ้นทะเบียนกับ พม. กว่า 2 ล้านราย

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ วันพรุ่งนี้ (14 พ.ย.) จะมีการหารือถึงแนวทางการจัดสรรโควตาสลากสำหรับผู้พิการใหม่ โดยแนวคิดหนึ่งคือ การดำเนินการผ่านข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 2 ล้านกว่าราย โดยจะเป็นการจัดสรรโควตาสลาก 6 หลัก (L6) แบบดิจิทัลโดยตรงให้กับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน ไม่ต้องผ่านสมาคม มูลนิธิ องค์กรพิการต่าง ๆ ทำให้มีข้อดีในแง่ของความโปร่งใส และเป็นธรรม
"จะต้องมาหารือกันว่า แนวคิดดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร มีผลกระทบต่อสมาคม มูลนิธิ องค์กรพิการต่าง ๆ หรือไม่" ประธานกรรมการสลากฯ ระบุ
ขณะเดียวกัน ในอีกมิติที่ต้องนำมาพิจารณาจากการจัดสรรโควตาแบบดิจิทัล คือ อาจจะขายไม่หมดในทุกงวด เพราะปัจจุบันมีสลากดิจิทัลในระบบอยู่แล้ว 27 ล้านใบ หากเพิ่มการจัดสรรของคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับ พม. อีก 2 ล้านกว่าราย คนละ 5 เล่ม ก็เท่ากับต้องเพิ่มสลากดิจิทัลในระบบอีก 10 ล้านใบ ดังนั้นก็ต้องมาดูว่าหากงวดที่ขายไม่หมด จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่จะต้องหารือกัน และสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วย คือผู้ที่ได้รับโควตา จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
"การจัดสรรโควตาตรงนั้น หากอยากทำ ก็น่าจะทำได้ แต่เรายังไม่รู้ว่าติดขัดอะไรไหม ตรงนี้เป็นแนวคิด บอร์ดสลากฯ ก็ต้องมาหารือกัน แต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องของความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หากทุกฝ่ายรับได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี" นายลวรณกล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ จะหารือถึงแนวทางการจัดการ ภายหลังจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีการร้องเรียนว่าสมาคมฯ มีการจัดสรรโควตาสลากฯ ให้แก่นักกีฬาตาบอดอย่างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยในหลักการก็จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการจัดสรรโควตาให้กับสมาชิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจริงหรือไม่ หรือมีการทำผิดจริงหรือไม่ และผิดอย่างไร ซึ่งต้องมีการลงไปตรวจสอบรายละเอียดอย่างชัดเจน
โดยยืนยันว่า สำนักงานสลากฯ ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องการตัดโควตาแต่อย่างใด เพราะตามขั้นตอนและหลักการ จะต้องลงไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนว่า องค์กรที่ถูกร้องนั้นมีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ วิธีการที่ทำผิดคืออะไร รายละเอียดในส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ต้องขอลงไปตรวจสอบก่อน ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็อาจจะมีการตักเตือน ปรับโควตา ซึ่งทั้งหมดมีกลไกของสำนักงานสลากฯ กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว
"ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ มาจากการบริหารจัดการของสมาคม มูลนิธิ และองค์กรผู้พิการต่าง ๆ ที่ได้รับโควตาไป ซึ่งจริง ๆ เมื่อได้รับโควตาไปแล้วก็ควรจะต้องบริหารจัดการให้ดีกับสมาชิกของแต่ละองค์กร ปัญหาเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย หากทุกองค์กรบริหารอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา แต่เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานสลากฯ เราก็อยู่เฉยไม่ได้ ต้องลงไปตรวจสอบ และทำอะไรสักอย่าง" นายลวรณ กล่าว