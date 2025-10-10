พ.ท.หนุน ศันสนาคม พร้อม ธีรศิลป์ แดงดา เยี่ยมให้กำลังใจเยาวชน GLO STAR โค้งสุดท้ายก่อนคัด 3 ตัวแทนไปญี่ปุ่น

บรรยากาศการเก็บตัวของโครงการ GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ที่สนาม คลองหลวง เลค อารีนา by มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จังหวัดปทุมธานี เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะผู้บริหารสำนักงานฯ เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของเยาวชนทั้ง 30 คน โดยมี “เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย และ นาวาอากาศโท ส่งเสริม มาเพิ่ม ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน GLO Cup 2025 ให้การต้อนรับ พร้อมได้รับเกียรติจาก ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มาร่วมพูดคุย แนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ GLO STAR อย่างใกล้ชิด
การเข้าแคมป์เก็บตัว 14 วันของเยาวชนทั้งสองรุ่นกำลังเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ก่อนจะคัดเลือก 3 คนสุดท้ายจากแต่ละรุ่น เพื่อเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือนเต็ม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า
“ถือเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของ GLO Cup ซึ่งเราได้เห็นผลลัพธ์ในรูปแบบทีมไปแล้ว ทั้งทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศที่ผ่านการคัดเลือกจนได้เป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาค วันนี้เราก็เดินหน้ามาถึงอีกหนึ่งก้าวสำคัญกับ GLO Star ทั้งรุ่น U13 และ U15 ที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัว เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน”
“จากที่ได้พูดคุยกับน้อง ๆ ผู้ฝึกสอน และทีมงาน เห็นได้ชัดถึงความตั้งใจและมุ่งมั่น แววตาของทุกคนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานสลากฯ ตั้งใจไว้ ไม่ใช่เพียงการสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ไปต่างประเทศ แต่คือการพัฒนา ทักษะและศักยภาพ ของเยาวชนไทยให้เติบโตในทุกมิติ”
“แม้ว่าจะมีเพียง 6 คนสุดท้ายที่จะได้ไปฝึกฟุตบอลที่ญี่ปุ่น แต่ตลอด 2 สัปดาห์ของการเก็บตัวนี้ เด็ก ๆ ทุกคนจะได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งสำหรับเรา นั่นคือความสำเร็จแล้ว”
“และอย่างที่ พี่ตุ๊ก (นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน) ย้ำเสมอ เยาวชนที่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปแค่เพื่อ ‘รับประสบการณ์’ แต่ต้อง ‘ไปเก่ง’ กลับมา เพราะประสบการณ์อย่างเดียวอาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาในวันนี้ แต่สิ่งที่เราต้องการเห็นคือการพัฒนาอย่างแท้จริง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้กลับมาช่วยต่อยอดและยกระดับวงการฟุตบอลไทยในอนาคต ซึ่งนี่คือหมุดหมายสำคัญที่สำนักงานสลากฯ ตั้งใจวางไว้ผ่านเวที GLO Cup และ GLO Star”
“เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย กล่าวว่า
“หลังจากที่ทาง GLO Star คัดเลือกน้อง ๆ ในรุ่น U13 และ U15 เข้ามาเก็บตัว ตอนนี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัย ทั้งในและนอกสนาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราย้ำมาตลอด”
“ในด้านพัฒนาการทางฟุตบอล เด็ก ๆ มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกวัน ทั้งเรื่องสปีดฟุตบอล การครองบอล การจ่ายบอล การหาพื้นที่และเคลื่อนที่ รวมถึงวิธีคิดในเกม ซึ่งต้องยอมรับว่าเด็ก ๆ พัฒนาได้อย่างน่าประทับใจมาก”
“ต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การพาเด็กไปหาประสบการณ์ เพราะประสบการณ์นั้นหาได้ทั่วไป แต่สิ่งที่เราต้องการคือให้เด็ก ๆ กลับมา ‘เก่งขึ้น’ ‘คิดเป็น’ และ ‘เล่นเป็นระบบมากขึ้น’ เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับมืออาชีพ และมีโอกาสไปถึงทีมชาติไทยในอนาคต”
“เพราะฉะนั้น เด็ก ๆ ที่ได้ไปญี่ปุ่นต้องกลับมาด้วย ‘mindset ใหม่’ พร้อมพัฒนาตัวเองและเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นต่อ ๆ ไป ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ครับ”
ทั้งนี้ การเก็บตัวของ GLO STAR จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ก่อนจะประกาศรายชื่อ 3 ตัวแทนสุดท้ายจากแต่ละรุ่น ที่จะได้เดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในระดับนานาชาติ
โครงการ GLO STAR คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการ “คืนกำไรให้สังคม” ผ่านการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพอย่างยั่งยืน
#GLOCup2025 #GLOStar #ฟุตบอลไทย