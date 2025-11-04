"กลุ่มผู้พิการ-ผู้ค้ารากหญ้า" บุกถาม ดีเอสไอ ถูกสวมสิทธิ์โควตาหวยรัฐบาล

MGR Online - "ทนายอั๋น" พาตัวแทน "ผู้พิการ-ผู้ค้ารากหญ้า" ทวงถามคืบหน้า ดีเอสไอ ตรวจสอบโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกแอบอ้างชื่อ จัดสรรอยู่ในมือคนกลุ่มหนึ่ง
วันนี้ (4 พ.ย.) เวลา 11.00 น. ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" พร้อมด้วย นายสำอางค์ ซ่อนกลิ่น ประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทย และสมาชิกชมรมฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกดีเอสไอ เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดีการถูกแอบอ้างสิทธิ์โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องฮั้วจัดสรรโควต้าที่กระจุกตัวอยู่แค่คนกลุ่มหนึ่ง ไม่ถึงกลุ่มคนพิการและคนรากหญ้าทั่วประเทศ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนพาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการทางสายตา สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งความจริงแล้วมีจำนวนเยอะมาก ถูกแอบอ้างนำเอาชื่อไปใส่ในโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่มีการแจ้งให้เจ้าตัวรับทราบ ซึ่งผลประโยชน์ไปตกเพียงกับคนกลุ่มบางกลุ่ม รวมถึง มีการลดโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้า จากเดิมจะได้รับคนละ 5 เล่ม แต่ได้เปลี่ยนแปลงบังคับลดสลาก เหลือคนละ 3 เล่ม เมื่อปลายปี 2566 โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงลดจำนวนเล่มลง
ด้าน นายสำอางค์ ซ่อนกลิ่น ประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทย เผยว่า การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ มีนัยยะมาตลอด โดยในปี 2558 เราจะได้สลากประมาณ 5-10 เล่ม แต่สุดท้ายก็มาลดเหลือ 3 เล่ม ในปี 2566 ซึ่งใน 2 เล่มที่หายไป การชี้แจงก็ไม่ได้มีความชัดเจน และล่าสุดยังมีการเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลโควตาจังหวัดจากคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส นำกลับไปไว้ที่กองสลากฯ จึงอยากสอบถามว่าดำเนินการจัดสรรอย่างไร เหตุใดจึงยังต้องให้ผู้พิการมาเรียกร้องกันทุกปี
"อยากฝากดีเอสไอที่บอกว่า คดีที่ผู้พิการมาเรียกร้องนั้นยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ หากดีเอสไอตรวจสอบลงลึกไปอีกหน่อย การได้สลากจากผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศ การได้สลากจากส่วนกลางจังหวัด มีการนำเอาไปให้ใคร และสลากเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน เหตุใดบางส่วนจึงไปอยู่ที่อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง หรือไปอยู่ในมือของนักการเมืองดัง"
ส่วนทาง นายศุภชัย สงพินิจ อายุ 41 ปี อดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ระบุว่า ตนเคยเป็นนักกีฬากรีฑาของทีมชาติไทย และทราบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จะมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับนักกีฬาผู้พิการ จึงสอบถามเพื่ออยากจะขอนำมาขาย แต่ทางสมาคมฯ ให้ตนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน ซึ่งตนในฐานะนักกีฬาเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่แล้ว แต่สุดท้ายกลับมาบอกว่าตนไม่ใช่สมาชิก เรื่องนี้มองว่าไม่เป็นธรรม ก็เลยไม่ได้รับโควต้าหวยนักกีฬาผู้พิการจากสมาคมฯ
ขณะที่ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า เบื้องต้นทางดีเอสไอ ได้รับเรื่องนี้ไว้สืบสวนแล้วการพิจารณาเบื้องต้นพบข้อมูลเหตุควรสงสัยเรื่องของการบริหารจัดการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิด แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่เข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษ จึงได้ส่งเรื่องให้กับ สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาญา เบื้องต้นทางดีเอสไอ อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน