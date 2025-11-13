MENA โชว์ผลงาน 9 เดือน กำไรโต

มีนาทรานสปอร์ต เปิดผลงานงวด 9 เดือนปี 68 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 45 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 615 ล้านบาท รับอานิสงส์จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TDM รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังสดใส ซีอีโอเผยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังสดใส รับปัจจัยหนุนจากภาครัฐเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศพร้อมจับมือพันธมิตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง รวมถึงบริหารฟลีทรถที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA)ผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรถเทรลเลอร์ (Trailer) รายใหญ่ของประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือนของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีกำไรสุทธิ 45 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 615 ล้านบาท รายได้หลักมาจากธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ (Mixer) และรายได้ค่าขนส่ง (Trailer) เติบโต 4％ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ และธุรกิจการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีดี เอ็มลอจิสติกส์ จำกัด (TDM)
ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจการให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกซ์เซอร์ และธุรกิจการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค จากปัจจัยสนับสนุนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งช่วยกระตุ้นการก่อสร้างและส่งผลดีโดยตรงต่อธุรกิจขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
ขณะที่การบริโภคภายในประเทศ คาดว่าจะฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส และการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ ดังนั้นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของบริษัทฯ จึงยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างมั่นคง
บริษัทฯ ยังคงมีแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจน ขณะที่การให้บริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตรงจุด โดยบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานการให้บริการและเคียงคู่ลูกค้า เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมกันนี้ยังคงมองหาโอกาสในการขยายฟลีทเพิ่มเติม ผ่านทางการมองหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดร่วมกันโดยเฉพาะงานขนส่งด้วยรถEV ควบคู่ไปกับการบริหารฟลีทรถที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
“ภาพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งปีถือว่ายังสดใส ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐที่เริ่มส่งสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงมองว่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน "นางสุวรรณากล่าวในที่สุด