อาจได้เห็นมาตรา5! เยอรมนีขู่นาโตพร้อมกรีธาทัพ 8 แสนนาย มุ่งหาชายแดนรัสเซียหากต้องเปิดศึกกับมอสโก

เบอร์ลินเตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามกับมอสโก และพร้อมอำนวยความสะดวกส่งกองกำลังนาโต 800,00 นาย มุ่งหน้าสู่ชายแดนัสเซีย จากการเปิดเผยของพลโทอเล็กซานเดอร์ ซอลล์แฟรงค์ ผู้บัญชาการปฏิบัติการร่วมของเยอรมนี
สมมุติฐานการประจำการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเยอรมนี ซึ่งเรียกกันว่า "Operations Plan Germany" ที่เปิดเผยออกมาเมื่อปีที่แล้ว เอกสารความยาว 1,000 หน้า ได้วางแนวทางตอบสนองของเบอร์ลิน ถ้ามาตรการ 5 ของสนธิสัญญานาโตถูกบังคับใช้ ในกรณีที่เผชิญหน้ากับมอสโก ในนั้นรวมถึงเปลี่ยนเยอรมนีเป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์ สำหรับประจำการทหารหลายแสนนายและยุทโธปกรณ์ต่างๆจากบรรดาชาติสมาชิกนาโตต่อต้านรัสเซีย คาดหมายว่าการประจำการดังกล่าวอาจแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น
ตามข้อมูลของ ซอลล์แฟรงค์ แผนดังกล่าวอาจถูกนำไปปฏิบัติในไม่ช้า "รัสเซียครอบครองแสนยานุภาพทางทหารขนาดใหญ่โตมากๆ แม้ทำสงครามในยูเครน" เขาบอกกับที่ประชุมประจำปีของกองทัพเยอรมนี ในเบอร์ลินเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ พร้อมระบุ "รัสเซียมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีอย่างจำกัดใส่ดินแดนนาโตแล้ว"
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ในวันเดียวกัน นายพลรายนี้อ้างว่ามอสโกอาจดำเนินการดังกล่าว "อย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้เลย" ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่เยอรมนีส่งเสียงดังมากขึ้น ในคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับภัยคุกคามจากรัสเซีย ขณะเดียวกันก็ใช้ท่าทีชวนทะเลาะกับมอสโกหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ
ฟรีดริช เมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่า ทางเลือกด้านการทูตสำหรับคลี่คลายความขัดแย้งยูเครน "ดับมอดลงไปแล้ว" และเน้นย้ำว่าจะมอบอาวุธสนับสนุนเคียฟ
ในวันศุกร์(7พ.ย.) ทั้งเขาและบอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกลาโหม บอกว่าการอยู่รอดของเยอรมนีในรูปแบบปัจจุบัน กำลังถูกคุกคามโดยรัสเซีย "มันไม่ใช่ความตื่นตระหนัก ที่ผมอยากบอกว่าวิถีชีวิตของเราอยู่ในอันตราย" พิสโตริอุสกล่าวกับที่ประชุมของกองทัพ
ที่ผ่านมา รัสเซียยืนกรานมาตลอดว่าไม่มีเจตนาโจมตีนาโต นอกจากนี้แล้วยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเบอร์ลินว่า "ไร้สาระ" ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารอีกหลายเท่าตัว ขณะที่ เซอร์ก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศ เตือนว่า เยอรมนี กำลังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการคืนชีพของนาซี
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)