ชัดเจน! ทรัมป์ประกาศไม่ส่งทหารสหรัฐฯเข้ายูเครน แต่อาจ‘สนับสนุนทางอากาศ’เพื่อรักษาสันติภาพ

ทรัมป์ประกาศชัดไม่ส่งทหารอเมริกันภาคพื้นดินเข้ายูเครน เพื่อเป็นการค้ำประกันความมั่นคงให้แก่เคียฟตามที่เขาสัญญาไว้ แต่อาจให้ “การสนับสนุนทางอากาศ” ขณะที่มีรายงานว่าอเมริกานัดประชุมทางทหารกับยุโรปเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการการันตี โดยหนึ่งในตัวเลือกอาจรวมถึงการส่งกองกำลังยุโรปเข้ายูเครน แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและควบคุมของ ผบ.อเมริกัน
ระหว่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน และผู้นำยุโรปอีกหลายคนเมื่อวันจันทร์ (18 ส.ค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครน โดยประเด็นที่พูดกันมากคือมาตรการรับประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครน ในขณะที่ไม่รับเคียฟเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนาโต
สำนักข่าวเอพีระบุว่า ระหว่างตอบคำถามผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมหารือ ทรัมป์ไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องการจัดส่งทหารอเมริกันเข้าไปในยูเครนร่วมกับฝ่ายยุโรป โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการการันตีความมั่นคงที่เซเลนสกี้ร้องขอ
อย่างไรก็ดี ในวันอังคาร (19) ระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการฟ็อกซ์ แอนด์ เฟรนด์ส ของทีวีช่องฟ็อกซ์ นิวส์ ทรัมป์กล่าวยืนยันว่า ทหารอเมริกันจะไม่ร่วมปฏิบัติการภาคพื้นดินในยูเครน แต่อเมริกาอาจให้การสนับสนุนทางอากาศ ทว่าไม่บอกชัดเจนว่าหมายถึงอะไร ทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ยกตัวอย่างว่า การสนับสนุนทางอากาศนั้น อาจหมายความแค่การส่งระบบป้องกันขีปนาวุธเข้าไป หรือกระทั่งส่งฝูงเครื่องบินขับไล่เข้าบังคับใช้เขตห้ามบินผ่าน
ทรัมป์ยังบอกว่า เขามองแง่ดีว่า ข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติการรุกรานของรัสเซียอาจประสบความสำเร็จ แต่ย้ำว่า ยูเครนต้องเลิกหวังได้ไครเมียคืน รวมถึงโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ระหว่างประชุมซัมมิตกับทรัมป์ที่อะแลสกาเมื่อวันศุกร์ (15) นั้น งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ยื่นเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพในยูเครนว่า ยูเครนต้องยอมถอนกำลังออกจากแคว้นโดเนตสก์และแคว้นลูฮันสก์ รวมทั้งยอมรับว่า แหลมไครเมียเป็นดินแดนของรัสเซีย
ระหว่างหารือกับเซเลนสกี้และผู้นำยุโรปเมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ยังบอกว่า กำลังผลักดันให้มีการประชุมสามฝ่ายระหว่างเซเลนสกี้ ปูติน และตนเอง ทว่า หลังจากคุยกับปูตินในวันเดียวกันนั้น ผู้นำสหรัฐฯ กลับบอกว่า กำลังจัดการประชุมระหว่างเซเลนสกี้กับปูติน ส่วนการประชุมสามฝ่ายอาจจัดขึ้นถ้าจำเป็น
ในวันจันทร์เช่นกัน ทรัมป์ยังคุยว่า กำลังจัดการประชุมสุดยอดระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้ โดยบอกว่า อาจเป็นที่กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงฮังการี ต่อมาในวันอังคาร เขาบอกว่า ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ เออร์บันของฮังการีแล้ว
นอกจากนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ปูตินได้ให้สัญญากับทรัมป์ว่า จะพบกับผู้นำยูเครนหรือไม่ แคร์โลไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ยืนยันว่า ปูตินรับปากแล้ว
ทว่า จนถึงขณะนี้ ทางทำเนียบเครมลินยังไม่เคยเอ่ยปากว่า ปูตินซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิเสธการเรียกร้องจากทรัมป์และชาติอื่นๆ ในการเจรจาโดยตรงกับเซเลนสกี้เพื่อยุติสงคราม เวลานี้ได้โอเคที่จะพบกับเซเลนสกี้ หรือเข้าร่วมการประชุมสามฝ่ายที่มีทรัมป์ด้วยอีกคนหนึ่งหรือไม่
ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยคนหนึ่งของปูตินที่ทำเนียบเครมลิน กล่าวในวันจันทร์ภายหลังจากที่ทรัมป์โทรศัพท์คุยกับปูตินว่า การพูดคุยครอบคลุมถึงแนวคิดในการปรับคณะผู้แทนการเจรจาสันติภาพเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้น แต่ไม่ได้บอกว่า จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใด
จากนั้นในวันอังคาร เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ได้ออกมาระบุว่า การหารือกันระหว่างผู้นำระดับประเทศ จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบที่สุดเสียก่อน ไม่ใช่แค่พูดไปเพื่อให้เป็นข่าว
ทรัมป์กล่าวถึงประเด็นนี้ โดยยอมรับว่าปูตินอาจจะไม่ต้องการทำข้อตกลงอะไรเลยก็เป็นได้ แต่จะทราบแน่ชัดว่าผู้นำรัสเซียจะเอาอย่างไรภายใน 2-3 สัปดาห์นี้
ในอีกด้านหนึ่ง พวกชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของยูเครน นำโดยประเทศยุโรปอย่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ซึ่งพยายามรวมกลุ่มกันที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจ ได้มีการหารือกันในวันอังคารเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการแซงก์ชันรัสเซีย รวมทั้งตกลงกันว่า จะประชุมกับอเมริกาเพื่อพัฒนามาตรการรับประกันความมั่นคงสำหรับยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
เวลาใกล้เคียงกัน พวกผู้นำทางทหารของชาติสมาชิกองค์การนาโต ก็ได้นัดประชุมกันในวันพุธ (20) เพื่อหารือเรื่องยูเครน โดย พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ อาจร่วมการประชุมแบบทางไกลคราวนี้ด้วย ขณะที่พลอากาศเอก อเล็กซัส กรินเควิช แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองกำลังนาโตยุโรป จะบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินที่อะแลสกาเมื่อวันศุกร์ (15) ให้ที่ประชุมรับทราบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า กระทรวงกลาโหมอเมริกากำลังวางแผนสนับสนุนยูเครนที่อาจเพิ่มเติมจากการจัดหาอาวุธ แต่สำทับว่า ทีมวางแผนของอเมริกาและยุโรปอาจต้องใช้เวลาเพื่อหาวิธีที่ทั้งเป็นไปได้ทางการทหารและยอมรับได้สำหรับเครมลิน
แหล่งข่าววงในอีกสองคนเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ตัวเลือกหนึ่งที่อาจเป็นไปได้คือ การส่งกองกำลังของยุโรปไปรักษาสันติภาพในยูเครน แต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและควบคุมของผู้บัญชาการที่เป็นอเมริกัน และกองกำลังดังกล่าวต้องไม่ใช้สัญลักษณ์ของนาโต แต่ติดธงชาติของแต่ละประเทศแทน
ทางด้านเอพีรายงานว่า พันธมิตรในยุโรปของเคียฟเล็งตั้งกองกำลังที่สนับสนุนข้อตกลงสันติภาพ โดยมี 30 ชาติที่รวมถึงประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ตกลงสนับสนุนแผนการนี้
อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังคงย้ำจุดยืนเดิมในการคัดค้านการส่งกองกำลังที่เกี่ยวข้องกับนาโตเข้าไปในยูเครน แม้ด้วยเหตุผลข้ออ้างว่าเพื่อดูแลรักษาสันติภาพก็ตามที
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)