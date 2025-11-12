JPMorgan เปิดตัว JPM Coin โทเคนดิจิทัลบนบล็อกเชน เจาะกลุ่มลูกค้าสถาบัน

ธนาคารยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในโลกการเงิน ด้วยการเปิดตัว “JPM Coin” โทเคนฝากเงินดิจิทัลบนบล็อกเชนสาธารณะของ Coinbase เพื่อให้ลูกค้าสถาบันโอนเงินได้ภายในไม่กี่วินาที ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแผนขยายการใช้งานสู่บล็อกเชนและสกุลเงินอื่นในอนาคต
JPMorgan Chase & Co. เปิดตัว “JPM Coin” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโทเคนฝากเงินบนบล็อกเชนที่รองรับการโอนเงินระหว่างลูกค้าสถาบัน โดยแต่ละโทเคนจะมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์ที่ฝากไว้ในธนาคารจริง 1 ต่อ 1 เพื่อใช้ในการชำระเงินและรับโอนผ่านเครือข่าย Base ของ Coinbase ซึ่งเป็นบล็อกเชนสาธารณะ
Naveen Mallela ประธานร่วมฝ่ายบล็อกเชนของ JPMorgan ภายใต้โครงการ Kinexys เปิดเผยกับ Bloomberg ว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะช่วยให้กระบวนการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที และดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิมที่มักมีข้อจำกัดด้านเวลาและขั้นตอนที่ซับซ้อน
นอกจากนี้เขายังระบุว่า JPMorgan มีแผนจะขยายบริการไปยังบล็อกเชนเครือข่ายอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันของธนาคารในการผสานเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับบริการสถาบันการเงินหลัก
เปิดช่องให้ลูกค้าของลูกค้าเข้าถึง JPM Coin
ก่อนหน้านี้ JPMorgan ได้ทดลองใช้ JPM Coin ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Mastercard, Coinbase และ B2C2 โดย Coinbase เตรียมจะใช้ JPM Coin เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการทำธุรกรรมและการบริหารสภาพคล่องอีกด้วย
Mallela เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ธนาคารกำลังพิจารณาเปิดให้ “ลูกค้าของลูกค้า” สามารถเข้าถึง JPM Coin ได้ในระยะต่อไป รวมถึงอาจขยายการใช้งานสู่สกุลเงินอื่นนอกจากดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
เขาอธิบายว่า โทเคนฝากเงิน (Deposit Token) แตกต่างจากสเตเบิลคอยน์ตรงที่เป็น “สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทน (yield-bearing)” และมีการอ้างสิทธิ์โดยตรงกับเงินฝากจริงในบัญชีธนาคารของลูกค้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส
“เรามองว่าสเตเบิลคอยน์ได้รับความนิยมมากในตลาด แต่สำหรับลูกค้าสถาบัน ผลิตภัณฑ์ประเภทโทเคนฝากเงินถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและปลอดภัยกว่า” Mallela กล่าว
ทั้งนี้ JPMorgan เคยเปิดตัวโทเคนฝากเงินชื่อ “JPMD” บนเครือข่าย Coinbase Base ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากยื่นจดเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ โดย JPMD เป็นโทเคนที่ได้รับการค้ำประกันด้วยเงินดอลลาร์ 100% และเปิดให้ใช้เฉพาะลูกค้าสถาบันเท่านั้นในระยะแรก
ธนาคารทั่วโลกเร่งทดสอบโทเคนดิจิทัลเพื่อเร่งธุรกรรมการเงิน
การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ JPMorgan เข้าร่วมกับกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกที่มุ่งสำรวจการใช้บล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเร็วและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม อาทิ Citigroup, Banco Santander, Deutsche Bank และ PayPal ที่ต่างพัฒนาแนวทางผสานเทคโนโลยีคริปโตเข้ากับระบบธนาคารดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (Bank of Korea) ประกาศโครงการ “Deposit Token” บนเครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนิยามว่าเป็น “สเตเบิลคอยน์รูปแบบหนึ่ง” เพื่อสร้างสมดุลและป้องกันการไหลบ่าของสเตเบิลคอยน์ระดับโลกเข้าสู่ระบบการเงินภายในประเทศ
ขณะเดียวกัน ธนาคาร BNY Mellon ของสหรัฐฯ ก็อยู่ระหว่างทดสอบการใช้โทเคนฝากเงิน เพื่อยกระดับระบบชำระเงินให้ทันสมัยและเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนในระดับโลก
อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวล่าสุดของ JPMorgan จึงไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงเทคโนโลยี แต่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของโลกการเงินสู่ยุคที่ “เงินฝาก” สามารถเคลื่อนไหวบนเครือข่ายดิจิทัลได้จริง โดยมีธนาคารระดับโลกเป็นผู้นำในการวางรากฐานของเศรษฐกิจการเงินยุคใหม่ ที่ความเร็ว ความโปร่งใส และความปลอดภัย กลายเป็นแกนกลางของการแข่งขัน