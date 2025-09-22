Grvt ระดมทุนซีรีส์ A มูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ เดินหน้าปลดล็อกตลาดมูลค่าหลักล้านล้านดอลลาร์ เสริมแกร่งในฐานะต้นแบบระบบการเงินยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์ปัญหาหลักของอุตสาหกรรม Onchain ทั้งความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การขยายตัว และการเข้าถึงของผู้ใช้งานทั่วไป
Grvt แพลตฟอร์มกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (DEX) ที่เน้นความเป็นส่วนตัวบนบล็อกเชน และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Zero-Knowledge (ZK) ประกาศปิดการระดมทุนซีรีส์ A มูลค่า 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสริมความแข็งแกร่งในฐานะต้นแบบระบบการเงินยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์ปัญหาหลักของอุตสาหกรรม Onchain ทั้งความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย การขยายตัว และการเข้าถึงของผู้ใช้งานทั่วไป
ขณะที่การยอมรับบล็อกเชนโดยสถาบันวอลสตรีทกำลังขับเคลื่อนการเงินเข้าสู่บทใหม่ โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปริมาณธุรกรรมบน Ethereum สูงถึง 320 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดตั้งแต่กลางปี 2021 และคาดว่าตลาด DeFi จะเติบโตจาก 32.36 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 สู่กว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2034
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพดังกล่าวยังถูกจำกัดด้วยปัญหาสำคัญ เช่น การโจมตี “Whale Hunting” และ MEV ที่สร้างความสูญเสียมหาศาล นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเจาะช่องโหว่สัญญาอัจฉริยะ อุปสรรคด้านกฎระเบียบ การขาดการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์ม และความยุ่งยากต่อผู้ใช้ทั่วไป
สำหรับ Grvt เป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว การระดมทุนครั้งนี้นำโดยพันธมิตรหลัก ZKsync, Further Ventures, EigenCloud (เดิม EigenLayer) และ 500 Global โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หลายมิติ ครอบคลุมนักลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ ยกระดับระบบการเงิน Onchain ที่กระจัดกระจายให้เข้าสู่กระแสหลัก
กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ Fixed Yield Generation Flywheel กลไกผลตอบแทนคงที่ที่เชื่อมบัญชี Funding, Trading และ Vault ได้อย่างสะดวก พร้อมเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด, Infrastructure พัฒนาและเสริมโครงสร้างพื้นฐานความเป็นส่วนตัว และ Stablecoin System ระบบ Stablecoin ที่แข็งแรงรองรับ Vault ข้ามแพลตฟอร์มและการเชื่อมต่อกับสินทรัพย์ในโลกจริง (Real World Asset) ส่วนเงินทุนที่เหลือจะถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อผลักดันการขยายตัวของ Grvt สู่ระดับโลก
Hong Yea ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Grvt กล่าวว่า “การเงิน Onchain ถูกจำกัดด้วยช่องว่างด้านความเป็นส่วนตัว Grvt มุ่งสร้าง DEX ที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นส่วนตัว ขยายตัวได้ และเชื่อถือได้ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของทุกคน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใส”
Alex Gluchoski ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Matter Labs กล่าวว่า “ZK คือช่วงเวลา HTTPS ของคริปโทฯ ที่จะทำให้ Web3 เข้าสู่กระแสหลัก”
Faisal Al Hammadi กรรมการผู้จัดการ Further Ventures กล่าวว่า “Grvt แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Zero-knowledge proofs สามารถรองรับตลาดในระดับสถาบันได้จริง”
Sreeram Kannan ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Eigen Labs กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ควบคู่กับศักยภาพของทีมงาน เพื่อนำการเงิน Onchain ไปสู่ระดับคลาวด์ Grvt พร้อมมอบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งาน”
Min Kim General Partner 500 Global กล่าวว่า “อนาคตของระบบการเงินจะถูกสร้างบน Onchain และความเป็นส่วนตัวคือหัวใจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพทั้งหมด
Grvt นำเทคโนโลยี Zero-Knowledge (ZK) มาประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้ากับ ZKsync ที่สถาบันการเงินระดับโลก Deutsche Bank และ UBS เคยทดสอบ เพื่อสร้างต้นแบบระดับโลกให้การซื้อขายและลงทุนเป็นไปอย่างปลอดภัย รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และเข้าถึงได้ โดยคุณสมบัติหลักของ ZKsync Stack ได้แก่ Privacy ใช้ Validium L2 ที่ตรวจสอบ State โดยไม่เปิดเผย ทำให้มั่นใจด้านความเป็นส่วนตัว, Ethereum-level Security ทุกธุรกรรมได้รับการตรวจสอบบน Ethereum โดยตรง, Scalability เพิ่มจำนวนธุรกรรมได้มากกว่าชั้นฐาน Ethereum หลายเท่า, Accessibility ลดต้นทุนด้วยการประมวลผล off-chain แล้วส่ง proof ไปยัง Ethereum
จากรากฐานนวัตกรรมของ Grvt ที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมมาแล้วหลายครั้ง ก้าวต่อไปคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Fixed Yield ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ 10% รวมถึงกลยุทธ์การทำตลาดหลักอย่าง Grvt Liquidity Provider (GLP) ซึ่งเป็นกลยุทธ์กองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนระดับสูง และท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม การระดมทุนครั้งนี้จึงเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งและครอบคลุมหลายมิติ โดยผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย โครงสร้างพื้นฐานในระดับสถาบัน และกรอบการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำของ Grvt ในตลาดการเงิน Onchain ที่กำลังเติบโตและการแข่งขันที่รุนแรง
ทั้งนี้ คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง เนื้อหานี้ไม่ใช่การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและขอคำแนะนำทางการเงิน/กฎหมายก่อนตัดสินใจ ส่วน Grvt มอบเทคโนโลยีและโครงสร้าง Smart contract สำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่ใช่บริการด้านการลงทุนหรือคำปรึกษากลยุทธ์ใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Grvt ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการลงทุนหรือการขาดทุนของผู้ใช้