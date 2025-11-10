ฮ่องกงเปิดตัวพันธบัตรดิจิทัลหลายสกุลเงิน ยกระดับสู่ศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลโลก

ฮ่องกงเดินหน้าผลักดันตลาดการเงินยุคใหม่ เปิดตัว “พันธบัตรดิจิทัล” (Digitally Native Bonds) หลายสกุลเงิน หวังปักธงเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ท่ามกลางการแข่งขันในเอเชียที่เข้มข้น
ตามรายงานของ Bloomberg เปิดเผยว่า รัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวชุดพันธบัตรดิจิทัลรุ่นใหม่ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนในระบบการเงิน โดยพันธบัตรดังกล่าวจะออกใน หลายสกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร และหยวนออฟชอร์ โดยดีลอาจเริ่มตั้งราคาภายในสัปดาห์นี้
พันธบัตรดิจิทัล (Digital Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกและบริหารจัดการบนระบบบล็อกเชน ซึ่งช่วยให้ข้อมูลการถือครองและการโอนกรรมสิทธิ์ถูกบันทึกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ถือเป็นการพลิกโฉมระบบการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้แบบดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
รายงานระบุว่า พันธบัตรชุดใหม่นี้สามารถออกได้ทั้งบนเครือข่ายสาธารณะ เช่น Ethereum หรือผ่านระบบ Distributed Ledger Technology (DLT) ที่พัฒนาโดย HSBC Holdings และ Goldman Sachs ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกและซื้อขายพันธบัตรในตลาดทุนโลก
ฮ่องกงปักหมุดศูนย์กลางพันธบัตรดิจิทัลแห่งเอเชีย
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สืบเนื่องจากกรอบโครงการพันธบัตรโทเคนไนซ์ (Tokenized Bond Framework) ที่รัฐบาลฮ่องกงริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2567 โดยในปี 2566 สำนักงานการเงินฮ่องกง (HKMA) ได้ออกพันธบัตรสีเขียวแบบโทเคนไนซ์ชุดที่สอง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบขั้นตอนการไถ่ถอนพันธบัตรผ่านบล็อกเชน
ปัจจุบัน ฮ่องกงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดการออกพันธบัตรระหว่างประเทศในเอเชีย โดยมีสัดส่วนคิดเป็นเกือบ 30% ของการออกพันธบัตรทั้งหมดในภูมิภาคและครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน
นอกจากนี้ การประกาศออกพันธบัตรดิจิทัลชุดใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลก Franklin Templeton เปิดตัวกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนไนซ์แห่งแรกในฮ่องกง ซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำธุรกรรม โดยเปิดให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมในระยะเริ่มต้น
Bloomberg ยังระบุอีกว่า ภาคเอกชนในฮ่องกงได้ออก “Digital Notes” อย่างน้อย 6 ชุด รวมมูลค่าการระดมทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปีนี้มีการออกแล้วถึง 4 ชุด แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่แข็งแกร่งจากตลาดทุนโลก
"จัดอันดับเครดิตระดับ AA+" สะท้อนความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัลไฟแนนซ์
เรน หยิน (Rain Yin) ผู้อำนวยการจาก S&P Global Ratings เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับได้มอบเรตติ้ง AA+ ให้กับพันธบัตรดิจิทัลที่เสนอขายในรอบนี้ พร้อมระบุว่ามีแผนบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม หากระบบบล็อกเชนเกิดขัดข้อง จะสามารถย้ายตราสารกลับเข้าสู่ระบบดั้งเดิมได้อย่างปลอดภัย
ฮ่องกงเร่งเครื่องสู่มหานครการเงินดิจิทัลโลก
การเปิดตัวพันธบัตรดิจิทัลหลากหลายสกุลเงินของฮ่องกง ถือเป็นหมากสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุนโลกอย่างแท้จริง การออกพันธบัตรผ่านบล็อกเชนไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำธุรกรรม แต่ยังเป็นการประกาศว่าฮ่องกงพร้อมแข่งขันกับมหานครการเงินอย่างนิวยอร์กและลอนดอนในสนามสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะที่ตลาดคริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกกำลังฟื้นตัว การเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำว่าฮ่องกงไม่ได้เพียงตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย แต่ต้องการก้าวขึ้นเป็น “เมืองหลวงสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก” ในยุคเศรษฐกิจบล็อกเชนเต็มรูปแบบ.