หุ้นเหมืองทองจีน “Zijin Gold” พุ่งแรงทะลุเดือด หลังระดมทุน 3.2 พันล้านดอลลาร์ ดึงกระแสลงทุนหนีเสี่ยงทั่วโลกแห่เข้าทองคำ

กระแสเงินทุนทะลักเข้าสู่ “Zijin Gold International” หุ้นเหมืองทองรายใหญ่ของจีน ที่เพิ่งเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ทะยานขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่วันแรก หลังระดมทุนกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกผันผวน ดอกเบี้ยสหรัฐฯ จ่อปรับลด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้น ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ทองคำอาจแตะ $4,000 ต่อออนซ์กลางปี 2569
ภาคเหมืองทองของจีนกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ หลัง “Zijin Gold International” บริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่ “Zijin Mining” ที่มุ่งลงทุนต่างประเทศ เปิดตัวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างร้อนแรง ท่ามกลางกระแสการลงทุนที่เทเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลก
การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้สามารถระดมทุนได้สูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาหุ้นเปิดกระโดดขึ้นถึง 66% ในการซื้อขายช่วงแรก ก่อนปิดตลาดที่ระดับสูงกว่าราคาจองอย่างมาก ส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีผลงานดีที่สุดของฮ่องกงในรอบทศวรรษ
รายงานระบุว่า หุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยถูกจองล้นกว่า 241 เท่า ขณะที่ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันสูงกว่าที่คาดไว้เกือบ 20 เท่า แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างล้นหลามในภาวะที่ทองคำกลับมาเป็นสินทรัพย์หลบภัยอันดับหนึ่งอีกครั้ง
Zijin Gold ตั้งราคาขายที่ 71.59 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น (ประมาณ 9.20 ดอลลาร์สหรัฐ) แต่ไม่นานนักราคาพุ่งขึ้นแตะ 119 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 15.29 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนจะปิดใกล้ระดับ 114.80 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 14.75 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นราว 60% ในวันแรกของการซื้อขาย
ผลการระดมทุนที่ร้อนแรงนี้สะท้อนกระแสความเชื่อมั่นต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงปะทุไม่หยุด
ขณะเดียวกัน การเข้าจดทะเบียนของ Zijin Gold ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติจีน ที่มุ่ง “รวบรวมและต่อยอดสินทรัพย์เหมืองแร่ในต่างประเทศ” ผ่านตลาดทุนฮ่องกง เพื่อเปิดช่องทางดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนทั่วโลก
บลูมเบิร์กรายงานว่า ทีมนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs นำโดย Daan Struyven เปิดเผยว่า เงินทุนที่ไหลเข้าสู่ กองทุน ETF ทองคำ (Gold-backed ETFs) ในปัจจุบันสูงกว่าที่แบบจำลองของพวกเขาคาดการณ์ไว้ ซึ่งใช้เป็นฐานคำนวณราคาทองคำที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงกลางปี 2569
นอกจากนี้ แบบจำลองยังประเมินราคาทองคำสิ้นปีหน้าที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมระบุว่า “ความเสี่ยงด้านขาขึ้น” มีโอกาสสูงกว่าที่คาด อาจส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งทะลุเป้าหมายเดิมได้ หากสถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงตึงเครียดต่อเนื่อง
ในภาพรวม การพุ่งขึ้นของหุ้น Zijin Gold ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของ IPO รายหนึ่ง แต่เป็นสัญญาณสำคัญว่า “ยุคทองของทองคำ” อาจกลับมาอีกครั้ง พร้อมบทบาทใหม่ของจีนที่กำลังผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของสินทรัพย์ปลอดภัยในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน