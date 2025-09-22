ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.84-ทยอยแข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวันทำการก่อนหน้าที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงบ่ายตามทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ และการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ กลับไปเผชิญแรงขายในช่วงที่ตลาดรอติดตาม comment ของเจ้าหน้าที่เฟด และข้อมูลดัชนีราคา PCE/Core PCE ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,671 ล้านบาท และ 7,690 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลข PMI (เบื้องต้น) สำหรับเดือนก.ย. ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ