ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.39-เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบ-รอผลประชุมกนง.

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(3ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยแม้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบในช่วงประมาณ 32.37-32.48 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่มีแรงหนุนเข้ามาบางส่วนในช่วงก่อนปิดตลาดในประเทศตามแรงหนุนของราคาทองคำในตลาดโลกและแรงซื้อพันธบัตรไทยของต่างชาติ ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวล Government Shutdown ของสหรัฐฯ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 624 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,974 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของไทย ผลการประชุมกนง. (8 ต.ค.) สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกและฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนปัจจัยจากฝั่งสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ การหาข้อสรุปของสภาคองเกรสเรื่องงบประมาณเพื่อลดผลกระทบจาก Government Shutdown ของสหรัฐฯ บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 16-17 ก.ย. รวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดและเจ้าหน้าที่เฟด นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของสหรัฐฯ ที่ไม่ถูกเลื่อนจากผลของ Government Shutdown ได้แก่ ตัวเลขการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นและมุมมองต่อเงินเฟ้อของผู้บริโภค (เบื้องต้น) สำหรับเดือนก.ย.