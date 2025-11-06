WSOL เข้าซื้อ “บลู พาร์คกิ้ง” รุกธุรกิจ B2B2C

ดับบลิว เอส โอ แอล ประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด หลังลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อ 5 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา ถือหุ้นสัดส่วน 93.19% ของทุนจดทะเบียน รุกขยายการลงทุนสู่ Total B2B2C Solutions เสริมศักยภาพธุรกิจให้ครบวงจร ต่อจิกซอว์สู่ Weid "One Platform" Strategy คาดเปิดตัวช่วงต้นปี 69 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดบริการดิจิทัลให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น (Total B2B2C Solutions) สามารถสร้าง Synergy กับธุรกิจในเครือ ต่อยอดกลุ่มธุรกิจ B2B Solutions ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ การจัดเก็บข้อมูล และระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เพิ่มโอกาสการเข้ารับงานโครงการใหม่ๆ รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต
นอกจากนี้ยังเป็น Fundamental Jigsaw นำไปสู่ Weid ซึ่งเป็น "One Platform" Strategy ช่วยเชื่อมต่อทุกบริการของ WSOL มาพร้อมกับฐานข้อมูลลูกค้าเชิงลึก ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันในทุกมิติ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2569
ทั้งนี้ WSOL ถือหุ้นสามัญของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด ก่อนทำรายการจำนวน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน หลังทำรายการบริษัทจะถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 151,368 หุ้น หรือคิดเป็น 63% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จัดเป็นรายการขนาดเล็ก โดยบริษัทได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว
บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) ที่ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things), ระบบอ่านป้ายทะเบียน (ALPR), ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ และระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า ช่วยเชื่อมโยงอุปกรณ์ลานจอดรถเข้ากับระบบประมวลผล และแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน
โดยมีพันธมิตรระดับนานาชาติ อาทิ SCB, AIS, AWS, THS และ SHARGE นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ให้บริการแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ Ananda Development, Origin, Park Origin, Asset Wise, ASHTON และ Atmoz Ladprao 15 ศูนย์การค้าชั้นนำในประเทศ อาทิ Central Festival, Central Plaza, Central World, Emsphere, Emquartier, Emporium และ M Lifestore
นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ให้บริการในธุรกิจอื่นๆ อาทิ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, Sasin และ Chula Engineering ซึ่งสามารถชำระเงินค่าบริการได้ทั้ง เงินสด, QR Bill Payment, Credit Card, Debit Card และธนาคารต่างๆ
“บลู พาร์คกิ้งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดบริการเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการสูงในปัจจุบัน ช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต WSOL ตั้งเป้าผสานระบบบริหารจัดการของบลู พาร์คกิ้งเข้ากับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างบริการใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองอย่างชาญฉลาดผ่านแอปพลิเคชัน และโซลูชัน Data-driven ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรให้เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสะดวกสบายมากขึ้น” นายอิทธิชัย กล่าว